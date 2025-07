Wielka chwila dla regionu. Historyczne wydarzenie już w czwartek

REKLAMA

Już niebawem mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego będą świadkami wydarzenia, które na zawsze zapisze się w historii lokalnej infrastruktury. Zbliżająca się uroczystość stanowi symboliczny finał wieloletnich starań o poprawę komunikacji w regionie – i otwiera nowy rozdział w jego rozwoju.

W czwartek, 31 lipca, o godz. 10:00 w Teodorowie (gmina Rzekuń) odbędzie się uroczyste otwarcie nowego mostu drogowego na rzece Narew. To największa i najbardziej kosztowna inwestycja infrastrukturalna w dziejach Powiatu Ostrołęckiego, zrealizowana dzięki współpracy samorządu z programami rządowymi. Wartość przedsięwzięcia przekroczyła 138 milionów złotych – niemal 40 milionów stanowiły środki własne powiatu.

Nowa przeprawa to imponująca konstrukcja stalowo-betonowa o długości niemal 250 metrów. Most wyposażono w dwupasmową jezdnię (2×3,5 m) oraz trzy metry szerokości ciąg pieszo-rowerowy. Towarzyszą mu zupełnie nowa droga powiatowa klasy G o długości 3,6 km, dwa ronda, kolejny most – tym razem na rzece Mała Rozoga – oraz pełna infrastruktura drogowa z oświetleniem i rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo ruchu.

– To inwestycja przełomowa dla całego naszego regionu. Czekaliśmy na nią przez lata i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że warto było – mówi Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki. – Nowy most i towarzysząca mu droga znacząco poprawiają układ komunikacyjny i bezpieczeństwo – to konkretna zmiana odczuwalna przez mieszkańców wielu gmin.

Realizacja była możliwa m.in. dzięki programowi „Mosty dla Regionów” oraz Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Inwestycja nie tylko usprawni lokalny ruch, ale i odciąży centrum Ostrołęki.

– Szacujemy, że nowy most i droga towarzysząca wyprowadzą z miasta nawet 20 procent ruchu. To zauważalna poprawa dla mieszkańców Ostrołęki i dla całego północno-zachodniego pasa powiatu – dodaje starosta.

Zaraz po zakończeniu czwartkowej ceremonii nowa trasa zostanie otwarta dla kierowców. Dla wielu – to nie tylko nowa droga, ale także znak, że region dynamicznie się rozwija.