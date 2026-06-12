Wielki krok w przyszłość. ZSZ nr 3 w Ostrołęce ma nowoczesne pracownie za ponad 360 tysięcy złotych! [ZDJĘCIA]

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Oficjalnie zakończono i odebrano kompleksowe prace remontowo-budowlane w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce. Dzięki inwestycji o wartości ponad 360 tysięcy złotych, placówka zyskała najwyższej klasy bazę dydaktyczną, która otwiera przed uczniami zupełnie nowe możliwości rozwoju zawodowego.

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce stała się faktem. Dzisiejszy odbiór techniczny nowo wyremontowanych przestrzeni w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 to ważny krok w stronę unowocześnienia szkolnictwa branżowego w naszym regionie. Prace, które właśnie zeralizowano, całkowicie odmieniły oblicze kluczowych pracowni zawodowych, dopasowując je do najwyższych standardów rynkowych.

Nowe technologie i sztuka cyfrowa – co się zmieniło?

Głównym celem zrealizowanego projektu było dostosowanie warunków nauczania do dynamicznie zmieniających się wymogów współczesnego rynku pracy. Zmiany objęły pracownie dedykowane dla kierunków technicznych oraz artystyczno-multimedialnych.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

Modernizację pracowni informatycznej – wyposażoną w zaawansowane stanowiska komputerowe, umożliwiające sprawną naukę systemów operacyjnych i sieciowych.

– wyposażoną w zaawansowane stanowiska komputerowe, umożliwiające sprawną naukę systemów operacyjnych i sieciowych. Modernizację pracowni programistycznej – stworzoną z myślą o przyszłych programistach, oferującą środowisko dostosowane do nauki wymagających języków kodowania i tworzenia aplikacji.

– stworzoną z myślą o przyszłych programistach, oferującą środowisko dostosowane do nauki wymagających języków kodowania i tworzenia aplikacji. Modernizację pracowni, atelier i ciemni dla kierunku technik fotografii i multimediów – kompleksowy projekt łączący tradycyjne rzemiosło wywoływania zdjęć z najnowszymi rozwiązaniami cyfrowej postprodukcji obrazu.

Na realizację całego zadania przeznaczono znaczną kwotę wynoszącą dokładnie 360 513,00 zł. Każda złotówka z tej puli została zainwestowana w nowoczesny sprzęt oraz infrastrukturę budowlaną, która będzie służyć wielu rocznikom młodzieży.

Finansowanie projektu ze środków unijnych

Tak duży krok naprzód nie byłby możliwy bez skutecznego sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęka”.

Przedsięwzięcie to było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Projekt wpisuje się bezpośrednio w Priorytet V „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” oraz Działanie 5.3 „Infrastruktura w edukacji zawodowej”.

Źródło: eOstroleka.pl/Miasto Ostrołęka