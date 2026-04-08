Wiosenny spektakl w Ostrołęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W Ostrołęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji pierwszego dnia wiosny oraz świąt Wielkanocnych. Spotkanie wypełnił spektakl, który przygotowała grupa teatralno-estradowa działająca przy uniwersytecie.

Przedstawienie powstało pod kierunkiem reżyserki Julii Małkowskiej. Na scenie wystąpili słuchacze OUTW, którzy zaprezentowali przygotowany wcześniej program artystyczny. Wydarzenie było okazją do wspólnego spędzenia przedświątecznego czasu w gronie znajomych i zaproszonych gości.

W trakcie spotkania aktorzy odebrali podziękowania za przygotowanie występu, a goście przekazali seniorom życzenia.