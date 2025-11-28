eOstroleka.pl
Wojciech Jastrzębowski – ojciec polskiego Art déco. Wyjątkowe spotkanie w Muzeum Kultury Kurpiowskiej [ZDJĘCIA]

fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
W czwartek, 27 listopada, w murach Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyło się fascynujące spotkanie poświęcone jednemu z najważniejszych twórców polskiej sztuki użytkowej XX wieku. Prelekcję na temat życia i twórczości Wojciecha Jastrzębowskiego wygłosiła Joanna Kania – ceniona historyczka sztuki, kustoszka i kuratorka wystaw.

Spotkanie przyciągnęło miłośników historii i sztuki, którzy mieli okazję zgłębić biografię artysty, którego wpływ na polską kulturę jest nie do przecenienia. Jastrzębowski to postać wielowymiarowa – od żołnierza walczącego o niepodległość, po profesora Akademii Sztuk Pięknych i wizjonera designu.

Kim był Wojciech Jastrzębowski?

Podczas wykładu Joanna Kania nakreśliła niezwykle barwny portret artysty. Jastrzębowski nie był jedynie teoretykiem zamkniętym w pracowni. Jego życiorys to gotowy scenariusz na film:

Żołnierz i patriota: Służył w 1. Brygadzie Legionów Polskich i brał czynny udział w kampanii kijowskiej. Losy wojenne rzuciły go także na emigrację – II wojnę światową spędził w Londynie.

Wybitny pedagog: Przez lata związany z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Pracował tam niemal do samej śmierci w 1962 roku, kształcąc kolejne pokolenia polskich projektantów.

Wnuk słynnego profesora: Pasję pedagogiczną i społecznikowskie zacięcie odziedziczył po swoim dziadku – prof. Wojciechu Bogumile Jastrzębowskim (twórcy m.in. "Konstytucji dla Europy").

„Jastrzębowszczyzna” i sukces w Paryżu

Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na rolę, jaką Jastrzębowski odegrał w promocji polskiej sztuki na arenie międzynarodowej. Był on jednym z głównych architektów spektakularnego sukcesu Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku.

To właśnie tam polski pawilon zachwycił świat formami inspirowanymi folklorem, przetworzonymi w nowoczesnym duchu. Styl ten, którego Jastrzębowski był czołowym przedstawicielem, zyskał nawet nieoficjalne miano „jastrzębowszczyzny”. Artysta w mistrzowski sposób łączył nowoczesne Art déco z elementami polskiej sztuki ludowej, tworząc unikalne meble, tkaniny i przedmioty codziennego użytku.

Po II wojnie światowej Jastrzębowski stał się strażnikiem ciągłości kulturowej, niestrudzenie odbudowując i organizując życie artystyczne w nowej rzeczywistości.

Lokalne ślady mistrza w regionie ostrołęckim

Dla mieszkańców Ostrołęki i Kurpiowszczyzny najciekawszym punktem prelekcji były informacje o lokalnych powiązaniach artysty. Joanna Kania podkreśliła, że realizacje autorstwa Jastrzębowskiego występowały i wciąż można je odnaleźć w naszym regionie.

Wykład w Muzeum Kultury Kurpiowskiej był doskonałą okazją, by uświadomić sobie, że wielka sztuka z paryskich salonów ma swoje korzenie i ślady również na Mazowszu. Twórczość Jastrzębowskiego, tak silnie czerpiąca z ludowości, doskonale rezonuje w miejscu takim jak Ostrołęka – sercu regionu kurpiowskiego.

