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Powiat ostrołecki, Aktualizacja: 2 godziny temu

Wójt gminy Baranowo z wotum zaufania i absolutorium

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fot. Urząd Gminy Baranowofot. Urząd Gminy Baranowo
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zdjecie 1669
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Wójt Gminy Baranowo Marcin Wołosz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Decyzję podjęli jednogłośnie radni podczas XXX Sesji Rady Gminy Baranowo, która odbyła się 12 czerwca.

W sesji uczestniczyło 14 z 15 radnych. Zarówno raport o stanie gminy, jak i wykonanie budżetu za ubiegły rok zostały ocenione pozytywnie, czego wyrazem były jednomyślne wyniki głosowań.

Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium to wyraz akceptacji dla pracy wójta oraz potwierdzenie, że realizacja budżetu i zadań samorządowych przebiegała zgodnie z oczekiwaniami Rady Gminy. Jednomyślność radnych świadczy o szerokim poparciu dla dotychczasowych działań włodarza.

Wójtowi Marcinowi Wołoszowi pogratulowano uzyskania poparcia Rady Gminy. Podziękowania skierowano również do wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań samorządowych na rzecz mieszkańców gminy.

To ważny moment w samorządowym kalendarzu - absolutorium stanowi bowiem podsumowanie całorocznej pracy oraz gospodarowania gminnymi finansami. Pozytywna ocena Rady Gminy Baranowo to dobry prognostyk na kolejne miesiące oraz realizację następnych inwestycji i przedsięwzięć służących mieszkańcom.

Więcej o: wotum zaufania, absolutorium, Marcin Wołosz, Rada Gminy Baranowo, jednomyślność radnych

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