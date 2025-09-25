eOstroleka.pl
Wójt gminy Lelis Stefan Prusik uhonorowany prestiżowym odznaczeniem ministerialnym

Stefan Prusik, wójt gminy Lelis, znalazł się w gronie 18 przedstawicieli samorządów, którzy zostali wyróżnieni Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaczenie to, przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest wyrazem uznania za szczególne zasługi i codzienną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Warszawie z udziałem najwyższych przedstawicieli władz państwowych. Odznaki wręczyli: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska oraz wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. 

Samorząd jako fundament Polski

Podczas uroczystości podkreślano kluczową rolę samorządów w funkcjonowaniu państwa. Jan Grabiec stwierdził, że "przywrócenie samorządności w Polsce było doskonałym wyborem", który doprowadził do rewolucyjnych zmian w poziomie życia Polaków.

"To odznaczenie trafia do ludzi wielkiego serca i wielkiej pracy. Samorządowcy wiedzą, że praca przezwycięża wszystko. Bo w samorządzie jesteśmy oceniani właśnie za to, co zrobiliśmy" – podkreślił szef Kancelarii Premiera.

Sekretarz stanu Magdalena Roguska zwróciła uwagę na szczególną wartość pracy samorządowców, którzy są najbliżej obywateli i ich codziennych problemów. "Wszędzie tam, gdzie znajdują człowieka empatycznego, zaangażowanego, który szuka rozwiązań, tam na końcu jest sukces w rozwiązywaniu problemów codziennych" – mówiła podczas ceremonii.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przypomniał o kluczowej roli samorządów podczas sytuacji kryzysowych, w tym pandemii COVID-19 czy po wybuchu wojny w Ukrainie. "To właśnie samorządy były na pierwszej linii działań. Dzięki decentralizacji Polska opiera się na samorządach" – podkreślił.

Stefan Prusik znalazł się w gronie wyróżnionych samorządowców z całego województwa mazowieckiego, w tym radnych sejmiku województwa, burmistrzów dzielnic Warszawy, wójtów gmin oraz innych zasłużonych działaczy samorządowych. 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego stanowi nie tylko wyraz uznania za dotychczasową pracę, ale także zachętę do dalszego krzewienia idei samorządności i służby lokalnym społecznościom.

Wasze opinie

~won obrazany, 16:52 25-09-2025,   75%
kom do usuniecia- dzieki mily przyboczny yuskaredownik dzieki -za klamstwa wsparcie rozwalania POLSKI  ordery  laurki nagrody dzieki   KPO ROZDAWANE  na lewo i lewo
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 19:24 25-09-2025,   72%
 CZARNY DUNAJEC- na 1213 -dzieci -50 poslano do edukacji czego -przyklad do nasladowaniw wojty  RZEKUNIA OLSZEWO BOREK LELISA  ---A NIE  ordery  za co za co  za co  kpiny z wyborcow robicie kpiny  oczywiscie katoliki  z imprezamy  niby z KSIEDZEM  a co robicie wlodarze cooooooooooooooo
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Patriota, 19:44 25-09-2025,   75%
A ja wolałbym otrzymać nagrodę od prawicowego rządu.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~..., 21:02 25-09-2025,   88%
Pod artykułem dotyczącym tych "kosmicznych" dofinansowane, zapytałem o to gdzie powstaje ośrodek dogadzania mocno opalonym nierobom z POntonów. To jakimś dziwnym trafem cały artykuł się gdzieś "zapodział" ...przykryty bzdurnymi ustawkami lokalnych POlitrukow.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 09:20 26-09-2025,   75%
@~... przejeli media ktorych juz od prawie 2 latek nie ogladam-nie ogladam tvnow onetow tam parszywe  niemieckie  klamstwa w j polskim  A NAROD TO LYKA DALEJ  i nie przekonasz ich oni katoliki z oltarzykiem i tabletka dla 15 latek [ dzieci]  to cos w rodzaju pedofili  ----------- NARODZIE UKOCHANY NARODZIE  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 09:24 26-09-2025,   80%
@~... wychwalali urbana robili kpiny  to wszystko  dzieki  folzdojczowi klamcy zatrutym rtecia i weglem na lopacie  bacy 5+3  -----to wszystko  NA MILEJ WSPANIALEJ URBANA KOMUCHOW   ZDRAJCOW -MO--------te media omijam z daleka i  proponuje madrzejszym OSTROLECZANOM I OKOLICY
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 09:26 26-09-2025,   75%
@~... na E -OSTROLEKA troszeczke prawdy  ale  komuna i tu opanowala  hejt  klamstwa przyklad  z  wlodarzamy  lelis  pesele katoliki a ida w zaparte  z yusakiem klamca  praworzadnym
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Prośba, 10:44 26-09-2025,   100%
Czy mozna prosic o uzasadnienie nagrody? czy to za staż bycia wojtem?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×