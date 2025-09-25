Wójt gminy Lelis Stefan Prusik uhonorowany prestiżowym odznaczeniem ministerialnym

REKLAMA

REKLAMA

Stefan Prusik, wójt gminy Lelis, znalazł się w gronie 18 przedstawicieli samorządów, którzy zostali wyróżnieni Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaczenie to, przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest wyrazem uznania za szczególne zasługi i codzienną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Warszawie z udziałem najwyższych przedstawicieli władz państwowych. Odznaki wręczyli: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska oraz wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Samorząd jako fundament Polski

Podczas uroczystości podkreślano kluczową rolę samorządów w funkcjonowaniu państwa. Jan Grabiec stwierdził, że "przywrócenie samorządności w Polsce było doskonałym wyborem", który doprowadził do rewolucyjnych zmian w poziomie życia Polaków.

"To odznaczenie trafia do ludzi wielkiego serca i wielkiej pracy. Samorządowcy wiedzą, że praca przezwycięża wszystko. Bo w samorządzie jesteśmy oceniani właśnie za to, co zrobiliśmy" – podkreślił szef Kancelarii Premiera.

Sekretarz stanu Magdalena Roguska zwróciła uwagę na szczególną wartość pracy samorządowców, którzy są najbliżej obywateli i ich codziennych problemów. "Wszędzie tam, gdzie znajdują człowieka empatycznego, zaangażowanego, który szuka rozwiązań, tam na końcu jest sukces w rozwiązywaniu problemów codziennych" – mówiła podczas ceremonii.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przypomniał o kluczowej roli samorządów podczas sytuacji kryzysowych, w tym pandemii COVID-19 czy po wybuchu wojny w Ukrainie. "To właśnie samorządy były na pierwszej linii działań. Dzięki decentralizacji Polska opiera się na samorządach" – podkreślił.

Stefan Prusik znalazł się w gronie wyróżnionych samorządowców z całego województwa mazowieckiego, w tym radnych sejmiku województwa, burmistrzów dzielnic Warszawy, wójtów gmin oraz innych zasłużonych działaczy samorządowych.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego stanowi nie tylko wyraz uznania za dotychczasową pracę, ale także zachętę do dalszego krzewienia idei samorządności i służby lokalnym społecznościom.