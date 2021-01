Wójt gminy Rzekuń z międzynarodową nagrodą za żłobek

REKLAMA

Gmina Rzekuń zdobywa kolejne nagrody w prestiżowych konkursach, zarówno tych ogólnopolskich, jak i organizowanych na arenie światowej. Tym razem wyjątkowym wyróżnieniem może pochwalić się włodarz Bartosz Podolak, który w plebiscycie „The Innovations in Politics Awards 2020" został doceniony za budowę żłobka samorządowego.



Konkurs skierowany był do polityków aktywnych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub ogólnokrajowym, którzy mają odwagę przełamywać schematy, są twórczy i skuteczni - niezależnie od tego z jaką partią polityczną są związani i na jakim szczeblu administracyjnym działają. To nowatorskie pomysły rozwijane pod ich przywództwem i nierzadko z ich inicjatywy mogły być docenione przez jury.



Żłobek został uznany za najlepszą edukacyjną placówkę oświatową w Polsce, a także jedną z dziesięciu najlepszych w Europie. To ogromy sukces, tym bardziej, że inwestycja rywalizowała aż z 398 projektami z całego Starego Kontynentu. Kapituła konkursowa składająca się z 1059 jurorów z 47 krajów akredytowanych przy Radzie Europy uznała, że rzekuński żłobek to miejsce, którego funkcjonowanie faktycznie działa w społeczeństwie, a instytucja może być przykładem do naśladowania dla innych.



Obecnie żłobek promowany jest na arenie europejskiej, w tym również w mediach społecznościowych.



Żłobek z dofinansowaniem 2 200 000 zł



Żłobek samorządowy był jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w 2020 roku w gminie Rzekuń. Obiekt powstał na 30-arowej działce przy ul. Nowej, w pobliżu przedszkola i szkoły podstawowej. Jego budowa wyniosła ponad cztery miliony złotych. Placówka uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 2 200 000 zł.

To obecnie najnowocześniejszy tego typu obiekt na terenie powiatu ostrołęckiego. Został wybudowany w technologii budynku pasywnego z zastosowaniem ekologicznych, energooszczędnych rozwiązań, m.in. w postaci pomp ciepła typu powietrze-powietrze, ścian o grubości 40 centymetrów z dociepleniem wełną mineralną oraz instalacji fotowoltaicznej.



Dzieci uczęszczające do żłobka mają zapewnione doskonałe warunki lokalowe. Są tu trzy sale dziennego pobytu wyposażone w transparentne ściany frontowe, dzięki którym przebywające w nich maluchy odczuwają komfort otoczenia zewnętrznego. Każda sala posiada też własną łazienkę. Nie brakuje gabinetu pielęgniarki, pokoju matki z dzieckiem, wózkowni czy pomieszczeń dla pedagogów. Maluchy mają zapewnione pełne wyżywienie przygotowywane na miejscu z najwyższej jakości produktów. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej, w pełni wyposażonej kuchni.



W bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajduje się przestronny parking i przyjazny sensorycznie plac zabaw bez sztucznych nawierzchni, który nie tylko rozwija zdolności ruchowe najmłodszych, ale także wspiera takie zmysły jak wzrok, słuch, dotyk. Nad dziećmi czuwa wykwalifikowana kadra wychowawcza realizująca program opiekuńczo - dydaktyczny uwzględniający rozwój najmłodszych ze szczególnym poszanowaniem ich indywidualności i potrzeb.





Uplasowanie się na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii Edukacja i znalezienie się wśród 10 najlepszych w Europie w konkursie „The Innovations in Politics Awards 2020" to nie jedyne wyróżnienie jakim może pochwalić się gmina Rzekuń. We wrześniu 2020 r. żłobek został nagrodzony w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych i zwyciężył w kategorii "Innowacyjny żłobek 2020". Gala finałowa odbyła się się w Pułtusku.