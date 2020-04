Wspomóż schronisko dla zwierząt w Kruszewie. Kończą się zapasy karmy

Epidemia koronawirusa mocno uderzyła nie tylko w przedsiębiorców, ale też w tych, którzy na codzień niosą pomoc naszym czworonożnym przyjacielom. Schronisko dla zwierząt w Kruszewie potrzebuje pomocy - dość szybko kończą się zapasy karmy. Pomóc można na kilka sposobów.

Życie w schronisku toczy się normalnym rytmem wyznaczanym przez godziny karmienia, sprzątania, zabiegów pielęgnacyjnych. Nadal odbywają zabiegi kastracji. Nie możemy tego zaniechać. Nic nie jest takie same. Szczególnie w soboty i niedziele odczuwamy brak spacerowiczów, ale to dla dobra nas wszystkich. Wprowadzone ograniczenia wpłynęły także na dostawę karmy do Schroniska. Zapasy szybko sie kończą. Jesteśmy zmuszeni prosić Was o pomoc dla schroniskowych psów- jest ich ponad 500! Bardzo prosimy o suchą karmę. Można zamówić karmę z dostawą bezpośrednio do Schroniska, można przywieźć i zostawić pod bramą, można wpłacić datek, a my zamówimy karmę