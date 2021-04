Wszystko, co musisz wiedzieć o akcjach

REKLAMA

Coraz więcej osób chcąc zwiększyć swój kapitał oraz budować oszczędności na przyszłość, idzie w kierunku zakupu akcji. Należy jednak wiedzieć, że takie inwestowanie niesie za sobą ryzyko. Warto zapoznać się najpierw z rodzajami akcji oraz dowiedzieć się, w jaki sposób zacząć przygodę z inwestowaniem.

Czym są akcje?

Według definicji akcje to niepodzielne, zbywalne papiery wartościowe o charakterze udziałowym, potwierdzające udział ich posiadacza w części kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Zatem kupując konkretne akcje, stajemy się poniekąd współwłaścicielami danej spółki. Jednak nasz wpływ na jej losy będzie znikomy albo żaden. Dopiero kupując duże pakiety, można liczyć na miejsce przy stole.

Akcje może nabyć każdy na drodze oferty publicznej lub prywatnej. Różnią się one tak naprawdę tylko liczbą adresatów. Publiczna jest od 150 osób wzwyż, prywatna natomiast poniżej tej liczby lub skierowana wyłącznie do konkretnego adresata.

Jakie są rodzaje akcji?

Wyróżniamy różne rodzaje akcji. Każda z nich ma inną charakterystykę. Akcje imienne należą do posiadaczy zapisanych w księdze akcyjnej. Ich zbycie może nastąpić wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia. Są też akcje na okaziciela, czyli prawo do nich ma aktualny właściciel. Są to również jedyne akcje dopuszczone do obrotu giełdowego.

Istnieją również akcje zwykłe, stanowiące ułamek kapitału zakładowego, dzięki którym ich posiadacz zyskuje prawa majątkowe i korporacyjne. Ponadto wyróżniamy akcje groszowe, uprzywilejowane, „blue chips” oraz złote.

Czym są akcje groszowe?

Inwestowanie w akcje groszowe jest podobne do zakupu akcji światowych potentatów. Z tą różnicą, że ich cena jest znacznie niższa i bardziej zmienna. Takie akcje najczęściej dotyczą małych, dopiero powstałych firm, które czekają na majętnych inwestorów.

Według Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd akcje groszowe to te, których wartość za jedną nie przekracza 5 dolarów. Ponadto są rzadko obracane, kupno i sprzedaż następuje rzadko, a co za tym idzie – trudno określić ich faktyczną wartość.

Czy inwestowanie w akcje jest ryzykowne?

Inwestowanie w akcje kusi dość szybką możliwością sporego zysku. Należy jednak pamiętać, że papiery wartościowe to spore ryzyko inwestycyjne, ponieważ nagłe tąpnięcie na rynku może sprawić, że zainwestowane pieniądze nie pomnożą się zbyt szybko. Warto posiąść podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii, branży, rynku, a przede wszystkim kondycji samej spółki. Wówczas możemy lepiej przewidzieć to, co się może wydarzyć.

Na pewno największą zaletą posiadania akcji jest to, że niektóre spółki wypłacają dywidendy, czyli właściciel akcji ma de facto udział w zyskach takiej firmy. Ponadto, mając odpowiednio duży pakiet, możemy stać się akcjonariuszami, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie spółki.

