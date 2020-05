Wybory prezydenckie 2020: Burmistrz Myszyńca nie przekazała poczcie danych mieszkańców

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk podjęła decyzję w sprawie przesłania list z danymi mieszkańców gminy Poczcie Polskiej w związku z wyborami Prezydenta RP. "Nie udostępniłam tych list" - napisała na Facebooku.

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że samorządy otrzymały od Poczty Polskiej prośbę o przekazanie danych mieszkańców do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych na prezydenta RP. Niektórzy samorządowcy odpowiedzieli wprost, że nie przekażą danych mieszkańców.

Poznaliśmy też decyzję władz gminy Myszyniec:

Informuję Was, że nie udostępniłam tych list, gdyż w mojej ocenie nie ma podstawy prawnej, by to zrobić. Do tej pory nie ma ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Opinie prawników są różne, wobec tego postąpiłam zgodnie z moim sumieniem, mając na uwadze dobro mieszkańców, którzy mi zaufali. Z informacji medialnych wiemy, że Ministerstwo Cyfryzacji już to zrobiło. Opinie Wasze będą zapewne różne, przyjmę je z pokorą i zrozumieniem