Wybory prezydenckie 2020. Jak głosowali ostrołęczanie?

Sondażowe wyniki late poll wskazują na zwycięstwo urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który miał pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. A jak głosowali ostrołęczanie? Mamy już pierwsze informacje. Z rezultatów z Ostrołęki wynika, że na większe poparcie w naszym mieście mógł liczyć Andrzej Duda. W Klubie Oczko - jednym z największych obwodów do głosowania w mieście (obwodowa komisja wyborcza nr 20) - Andrzej Duda zdobył 716 głosów, z kolei Rafał Trzaskowski - 511. Inny przykład to Przedszkole Miejskie nr 7, gdzie mieściła się obwodowa komisja wyborcza nr 11: tam na Andrzeja Dudę zagłosowało 509 wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego 342. Komisji nr 15, która mieściła się w Przedszkolu Miejskim Nr 16 - na Andrzeja Dudę głosowało 635 osób natomiast na Rafała Trzaskowskiego - 555 osób. W Ostrołęce Andrzej Duda wygrał w 28 z 29 obwodów głosowania, jedynie w obwodzie nr 23 ("Pałacyk" przy Fieldorfa Nila) wygrał Rafał Trzaskowski (422-412 dla kandydata KO). Pełne wyniki wkrótce.

~Andrzeh , 23:17 12-07-2020 , 30% @~White Powiem krótko jeśli tobie się podobają zagorzali konserwatyści którzy szkalują ludzi którzy tylko kochają tego kogo chcą to nie wiem jak możesz mówić że jesteś częścią dumy

ok odpowiedz • oceń :

~Wstyd , 23:28 12-07-2020 , 55% @~Groszka No właśnie wstyd to właściwe określenie. Wstyd że tylu ostrołęczan poparło Trzaskowskiego odpowiedz • oceń :

~Bez ściem , 23:39 12-07-2020 , 50% @~Wstyd Pan Trzaskowski nie dzielił Polaków na sorty, a fedrował. Nikogo nie przekupywał i nikogo nie zastraszał. odpowiedz • oceń :

~. , 22:38 12-07-2020 , 52% Czy to honor - żyć z czyjejś pracy?



. odpowiedz • oceń :

~bezpartyjny , 09:26 13-07-2020 , 100% @~Big Z pracy, partia mu stanowiska nie dała ja tym z PISu. odpowiedz • oceń :

~Karol , 22:45 12-07-2020 , 63% A ja mam pytanie o obietnice wyborcze kulika, czy w naszym mieście będzie się coś działo czy tylko kończenie po poprzedniku odpowiedz • oceń :

~xxx , 22:59 12-07-2020 , 47% @~Karol Kończyłeś kiedyś po poprzedniku. Rozkopać i zostawić każdy potrafi. odpowiedz • oceń :

~Ja , 22:45 12-07-2020 , 46% Straszne jest to, że stare dziady decydują o życiu młodych, bo Rydzyk w radiu kazał :(((( odpowiedz • oceń :

~Wstyd , 23:00 12-07-2020 , 43% @~Fuj Młodzi ludzie budowali ten kraj, a teraz są starymi dziadami, którzy zapomnieli co to są rządy jednej partii. odpowiedz • oceń :

~Aga , 23:45 12-07-2020 , 81% @~Ja Yyýyyy......stare dziady A kto to, Twój/ja ojciec, matka, dziadki :-( to idź, ale już idź i powiedz im prosto w oczy Ty "stary dziadzie'

odpowiedz • oceń :

~Nato , 00:54 13-07-2020 , 80% @~Ja jakie stare dziady...? Po pierwsze.to szacunku i kultury do strasznych..

Po drugie to nie czasy że idzie 30% głosować i o odgłosach decyduja tzw mohery... W tym roku mamy ok 70% głosujących! Zwycięża demokracja a o wygranej wcale nie przesadzaj starsi ludzie ':)

Pozdrawiam i życzę więcej kultury na przyszłość :) odpowiedz • oceń :

~Ton , 07:41 13-07-2020 , 34% @~Ja Jestem młody, głosowaliśmy z żoną na Dudę odpowiedz • oceń :

~500+ , 09:27 13-07-2020 , 100% @~Ton ha ha ha młody to nie znaczy mądry, a żonę pewno nie miała wyboru, boś pijaki dziad który wyciąga łapy do biednej kobiety odpowiedz • oceń :

~wyborca , 22:49 12-07-2020 , 82% a dlaczego juz zaczyna sie wycie, stary dziad ma takie samo prawi glosu jak mlody. Nie ponizajmy nikogo i nie odbierajmy mu praw. kazdy byl kuedys mlody i bedzie stary. Jest demokracja. Polska dawno tak sie nie podzielila jak teraz. i Po co? to tylko polityka odpowiedz • oceń :

~Ziom , 23:12 12-07-2020 , 66% Już raz Polacy wybrali PO, już raz ostroleczanie wybrali Kulika... Rozum przychodzi z wiekiem jak i doświadczeniem.... odpowiedz • oceń :

~Arletta , 23:21 12-07-2020 , 44% @~Ziom To żyj se w kraju gdzie ludzie którzy są inni boją się wyjść z domu, gdzie sądy nie są już niezawisłe tylko kontrolowane przez jednego człowieka i w kraju gdzie rozdaje się pieniądze jak ulotki

Gratuluję wyboru odpowiedz • oceń :

~Guliwer , 23:30 12-07-2020 , 66% @~Arletta Boisz się wyjść z domu? Jest taka choroba. Fobia społeczna odpowiedz • oceń :

~oszukany wyborca PIS , 23:41 12-07-2020 , 36% @~Ziom Za KULIKA dług spada i nie rośnie, a inwestycje są kończone jedna po drugiej, bo poprzednicy zostawili miasto zadłużone do granic możliwości i rozkopane. odpowiedz • oceń :

~Bast , 00:21 13-07-2020 , 63% @~Arletta To może możemy Ci jakoś pomóc wyjść z domu - wyłącz tv włącz myślenie ja też się kiedyś bałem iść w Marsz Niepodległości jak strzelano do Nas za rządów PO, "bo byliśmy inni"ale już się nie boję chodzić kiedyś nie rozdawali, bo brali dla siebie a teraz rozdają wszystkim i Tobie Arletta zapewne też. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 01:11 13-07-2020 , 29% @~oszukany wyborca PIS Za Kulika dług spada i nie rośnie, bo są kończone inwestycje, a nowych nie ma. odpowiedz • oceń :

~hiob , 02:39 13-07-2020 , 45% @~oszukany wyborca PIS pokaz palcem te kończone inwestycje odpowiedz • oceń :

~Jo , 06:12 13-07-2020 , 46% @~tępiciel lemingów Idiot potrafi robić na kredyt ale go spłacić już nie potrafii, musi to zrobić inny. To samo w skali kraju, kto bedzie spłacał? odpowiedz • oceń :

~qura , 02:42 13-07-2020 , 84% Ludzie czego Wy chcecie? Pozwoliloscie zeby banda pokityczna podzielila nas tak bardzo ze o niczym sie nie rozmawia innym tylko o tym kto jest za kim. Zwyciezy demokracja. ktokolwiek wygra zwyciezy demokracja o ktora tak dlugo walczylismy. Nie hejtujmy tylko dlatego ze Ci na gorze chca miec wiecej wladzy ! odpowiedz • oceń :

~Mloda zwolenniczka Dudy! , 06:42 13-07-2020 , 72% @~mkl tez jestes ze wsi i bedziesz kiedys stara. Uszanujemy wynik, to jest wolnosc i demokracja.

Szanujemy Biało-Czerwona. Chcece terancji i sami tolerancji za grosz nie macie! odpowiedz • oceń :

~Pracujący Polak , 09:25 13-07-2020 , - @~Mloda zwolenniczka Dudy! przy korycie, wykorzystująca naiwność starszych osób. odpowiedz • oceń :

~Renka , 07:02 13-07-2020 , 70% BRAWO Musiał zwyciężył i mamy wspaniałego Prezydenta Polski Jestem dumna odpowiedz • oceń :

~Kk , 07:09 13-07-2020 , 88% Właśnie teraz ne boje się wyjść z domu, ograniczenie w dużym stopniu przestępstw, powrót posterunków policji, przywracanie istnienia wojska polskiego, doposażenie policji, straży pożarnej. Przywracanie polskiego przemysłu odpowiedz • oceń :

~ciocio , 07:36 13-07-2020 , 43% @~Kk Cwaniak Trzaskowski niech sie schowa.Szuja z niego i cwaniak, i tak mu wyszło. odpowiedz • oceń :

~Zzz , 07:50 13-07-2020 , 25% @~Kk Ty się zastanów co ty piszesz, a potem spójrz na to jak Kaczor rozwija w naszym kraju rozdawnictwo, a za tym idzie socjalizm. Jedni ludzie musza pracować na innych, czy to jest zdrowe dla gospodarki? Odpowiedz mi na pytanie odpowiedz • oceń :

~Stare , 07:48 13-07-2020 , 25% Stare dziady przypomnijcie sobie, jak była komuna jedna partia i wtedy żyło Wam się dobrze? Totalitarna władza nigdy nie jest dobra, jesteście zwykłymi półgłówkami ludzie odpowiedz • oceń :

~Stare , 07:51 13-07-2020 , 25% @~poszedł Nie żyłem w czasach PRL, komuny i innych tego typu do których również doprowadzili stare dziady, bo dawali się rządzić jednej władzy. I nie teraz w takim kraju żyć odpowiedz • oceń :

~i co teraz , 07:52 13-07-2020 , 80% @~Stare a co za PO , było Ci tak dobrze??? Ocknij się??? odpowiedz • oceń :

~realista , 08:32 13-07-2020 , 0% @~i co teraz A co Ci było źle? Za PO ceny były niższe, ten co chciał to miał pracę i ludzie ze sobą rozmawiali normalnie. odpowiedz • oceń :

~monika , 08:19 13-07-2020 , 60% @~Ostrołęczanka masz rację wstyd, bo Duda powinien więcej mieć głosów. odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 08:34 13-07-2020 , 67% Czytam te komentarze i wstydzę się za niektórych. Widzę, że w naszym kraju ten kto ma własne poglądy to głupek,wieśniak ,pazerny na 500+, trzynastą emeryturę.Osiągnąłem już swój wiek, żyłem pod rządami różnych. Nadal uczciwie pracuje i nie korzystam z żadnych "darowizn".Może moje zarobki pozostawiają wiele do życzenia, ale cieszę się,że żyje w takim kraju gdzie prezydent i rządzący wiedzą co to Bóg, honor i Ojczyzna.Nie muszę się za nich wstydzić ,gdy reprezentują mój kraj za granicą. Na pewno nie wszystko im wychodzi ,ale dajcie im szanse.A do tych, którzy obrażają wyborców PiS-u - "szanuj bliźniego swego,jak siebie samego". odpowiedz • oceń :

~Bóg Wam tego nie wybaczy , 09:23 13-07-2020 , - @~Wyborca Chyba nie widziałeś pana DUDY w USA. Nie pis o Bogu, Honorze i Ojczyźnie, bo bluźnisz. Większość społeczeństwa nie ma Boga sercu, ani Honoru za garść srebrników by się powyrzynali, cale rodziny skłócone, a sąsiad na sąsiada patrzy jak na wroga, a co to za ojczyzna w której nie ma jedności w Narodzie? odpowiedz • oceń :

