Wybory szkolne to też święto demokracji! Kandydaci są kreatywni [WIDEO]

Wybory na przewodniczącego szkoły to wydarzenie, które przekracza ramy zwykłej procedury. To okazja, by uczniowie nie tylko wybrali swojego reprezentanta, ale także doświadczyli na własnej skórze, czym jest demokracja. A najlepszym dowodem na to są często niezwykle pomysłowe i oryginalne prezentacje przygotowywane przez kandydatów. Zobaczyć to możemy w ZSZ 3 w Ostrołęce.

Wybory w ZSZ 3 - tak prezentują się kandydaci

Kącik do spędzania czasu na świeżym powietrzu, różowe skrzyneczki dla dziewcząt, więcej miejsc siedzących na korytarzach - to pomysły, jakie padły w trakcie kampanii z ust jednej z kandydatek. Inna zaproponowała pomysł... skrzynki pomysłów. Brzmi nieźle!

Kolejna kandydatka proponuje założenie szkolnego radiowęzła. Bywały też niezwykle ciekawe prezentacje - jedna z nich odbyła się prosto z Rzymu, a inna...

- Nic nie zmienię, bo po co zmieniać coś co działa! - zapowiedział jeden z kandydatów.

Zobaczcie prezentacje kandydatów: