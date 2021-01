Wybory w 2021 roku? "Projekt jest gotowy"

Projekt dotyczący podziału Mazowsza jest już gotowy - ujawnił dziś poseł Marek Suski. Jeżeli zostanie przyjęty, to również ostrołęczanie pójdą do urn wyborczych, niewykluczone, że jeszcze w 2021 roku.

Temat wyodrębnienia Warszawy i jej okolic z województwa mazowieckiego pojawił się pod koniec lipca 2020 roku po doniesieniach medialnych w tej sprawie. Politycy PiS mówili, że trwają prace nad projektem, natomiast nie wiadomo było, kiedy miałby być on dostępny publicznie i kiedy zostanie wniesiony do Sejmu.

Więcej informacji ujawnił dziś jeden z posłów PiS. Niewykluczone, że jeszcze w 2021 roku mogą czekać nas wybory do sejmików.

Każdy projekt jest poprawiany. W Sejmie nawet legislatorzy stwierdzają różne drobne błędy. Natomiast głównym powodem jest po prostu COVID. Żeby dokonać podziału Mazowsza, trzeba przeprowadzić wybory do dwóch nowych sejmików. Proszę sobie wyobrazić jak przeprowadzić wybory przy takim natężeniu COVID-u. To jest w tej chwili niewykonalne. Stąd też czekamy na złagodzenie pandemii. Liczymy na to, że szczepionka pomoże. A ostatnio nawet celebryci szczepiący się poza kolejnością być może pomagają nam w podziale Mazowsza. Chociaż skandaliczne to było z ich strony, ale już mówiąc zupełnie poważnie. Tak, projekt jest gotowy, natomiast czekamy na to, kiedy będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory. Tak mi się wydaje, że to najwcześniej to raczej późną wiosną