Ostrołęka,

Wybory w ostrołęckim Ruchu Narodowym. Nowy prezes i członkowie. "Praca przynosi efekty"

zdjecie 7692
fot. FB/Krzysztof Mulawafot. FB/Krzysztof Mulawa
zdjecie 7692
Struktura Ruchu Narodowego w Ostrołęce mocno się rozwija! Wczoraj odbyły się wybory na prezesa koła, którym został Antoni Śniadach. Szeregi zarządu zasilili również Karol Topa oraz Bogdan Glinka - poinformował poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

Antoni Śniadach został nowym prezesem koła Ruchu Narodowego w Ostrołęce. Do zarządu dołączyli również Karol Topa oraz Bogdan Glinka. "Serdeczne gratulacje!" - napisał poseł Mulawa, gratulując nowym władzom koła.

Istotną informacją jest fakt, że do Ruchu Narodowego w Ostrołęce dołączyło sześciu nowych członków. "Z dużym potencjałem i energią do działania" - podkreślił poseł Konfederacji. To sygnał, że środowisko narodowe w Ostrołęce rozwija się i przyciąga nowych aktywistów.

"Praca przynosi efekty"

"Praca przynosi efekty, a środowisko narodowe rośnie w siłę. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za atmosferę, którą tworzycie. To daje jeszcze więcej motywacji do dalszej pracy" - podsumował poseł Krzysztof Mulawa.

Ruch Narodowy jest jednym z ugrupowan wchodzących w skład Konfederacji, która w ostatnich wyborach zdobyła poparcie wielu wyborców w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim.

~Ono, 12:20 04-02-2026,   31%
Tej z kadzidła synek. Robić się nie chce to w politykę.
~ANTYPOPIS, 12:52 04-02-2026,   50%
Mam nadzieję że Będą rządzić wiecznie. A pis i platforme pod Trybunał Stanu i wytępić!!!  
~Powodzenia, 13:23 04-02-2026,   75%
Życzę wam powodzenia, tylko przestańcie w końcu stać w kącie jak naburmuszony bachor który wszystkich wkoło krytykuje - pokażcie w końcu sprawczość. Polityka to sztuka osiągania celów i kompromisów. A  chyba sami w to nie wierzycie że będziecie mogli samodzielnie rządzic, przynajmniej w najbliższym czasie. Powodzenia  
~Ciotka Teodozja, 14:15 04-02-2026,   45%

Szanowni państwo! Przebrzmiewa już podzwonne, zarówno dla, (niestety) Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla Partii Oszustów, wraz z zielonymi i czerwonymi przystawkami!
 
Przyszłość Polski, Ojczyzny naszej, należy do  szeroko rozumianego Ruchu Narodowego z Pierwszym Strażakiem Trzeciej Rzeczypospolitej - Grzegorzem Braunem, na czele!
Trzymam kciuki!
~Wyborca, 17:04 04-02-2026,   34%
Glinka? Ha ha  widzisz Panie i nie grzmisz. Lenie do polityki bo nie chce się pracować
