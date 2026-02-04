Wybory w ostrołęckim Ruchu Narodowym. Nowy prezes i członkowie. "Praca przynosi efekty"

REKLAMA

Struktura Ruchu Narodowego w Ostrołęce mocno się rozwija! Wczoraj odbyły się wybory na prezesa koła, którym został Antoni Śniadach. Szeregi zarządu zasilili również Karol Topa oraz Bogdan Glinka - poinformował poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

Antoni Śniadach został nowym prezesem koła Ruchu Narodowego w Ostrołęce. Do zarządu dołączyli również Karol Topa oraz Bogdan Glinka. "Serdeczne gratulacje!" - napisał poseł Mulawa, gratulując nowym władzom koła.

Istotną informacją jest fakt, że do Ruchu Narodowego w Ostrołęce dołączyło sześciu nowych członków. "Z dużym potencjałem i energią do działania" - podkreślił poseł Konfederacji. To sygnał, że środowisko narodowe w Ostrołęce rozwija się i przyciąga nowych aktywistów.

"Praca przynosi efekty"

"Praca przynosi efekty, a środowisko narodowe rośnie w siłę. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za atmosferę, którą tworzycie. To daje jeszcze więcej motywacji do dalszej pracy" - podsumował poseł Krzysztof Mulawa.

Ruch Narodowy jest jednym z ugrupowan wchodzących w skład Konfederacji, która w ostatnich wyborach zdobyła poparcie wielu wyborców w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim.