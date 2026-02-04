Wybory w ostrołęckim Ruchu Narodowym. Nowy prezes i członkowie. "Praca przynosi efekty"

Struktura Ruchu Narodowego w Ostrołęce mocno się rozwija! Wczoraj odbyły się wybory na prezesa koła, którym został Antoni Śniadach. Szeregi zarządu zasilili również Karol Topa oraz Bogdan Glinka - poinformował poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji.
Antoni Śniadach został nowym prezesem koła Ruchu Narodowego w Ostrołęce. Do zarządu dołączyli również Karol Topa oraz Bogdan Glinka. "Serdeczne gratulacje!" - napisał poseł Mulawa, gratulując nowym władzom koła.
Istotną informacją jest fakt, że do Ruchu Narodowego w Ostrołęce dołączyło sześciu nowych członków. "Z dużym potencjałem i energią do działania" - podkreślił poseł Konfederacji. To sygnał, że środowisko narodowe w Ostrołęce rozwija się i przyciąga nowych aktywistów.
"Praca przynosi efekty"
"Praca przynosi efekty, a środowisko narodowe rośnie w siłę. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za atmosferę, którą tworzycie. To daje jeszcze więcej motywacji do dalszej pracy" - podsumował poseł Krzysztof Mulawa.
Ruch Narodowy jest jednym z ugrupowan wchodzących w skład Konfederacji, która w ostatnich wyborach zdobyła poparcie wielu wyborców w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim.
~Ono, 12:20 04-02-2026, 31%
Tej z kadzidła synek. Robić się nie chce to w politykę.
~ANTYPOPIS, 12:52 04-02-2026, 50%
Mam nadzieję że Będą rządzić wiecznie. A pis i platforme pod Trybunał Stanu i wytępić!!!
~Powodzenia, 13:23 04-02-2026, 75%
Życzę wam powodzenia, tylko przestańcie w końcu stać w kącie jak naburmuszony bachor który wszystkich wkoło krytykuje - pokażcie w końcu sprawczość. Polityka to sztuka osiągania celów i kompromisów. A chyba sami w to nie wierzycie że będziecie mogli samodzielnie rządzic, przynajmniej w najbliższym czasie. Powodzenia
~Ciotka Teodozja, 14:15 04-02-2026, 45%
Szanowni państwo! Przebrzmiewa już podzwonne, zarówno dla, (niestety) Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla Partii Oszustów, wraz z zielonymi i czerwonymi przystawkami!
Przyszłość Polski, Ojczyzny naszej, należy do szeroko rozumianego Ruchu Narodowego z Pierwszym Strażakiem Trzeciej Rzeczypospolitej - Grzegorzem Braunem, na czele!
Trzymam kciuki!
~Wyborca, 17:04 04-02-2026, 34%
Glinka? Ha ha widzisz Panie i nie grzmisz. Lenie do polityki bo nie chce się pracować
