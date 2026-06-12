Wybrali służbę i odpowiedzialność. Uczniowie klas mundurowych złożyli uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA]

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W piątek, 12 czerwca, na Fortach Bema w Ostrołęce odbyła się wyjątkowa uroczystość z udziałem uczniów klas o profilu mundurowym. Tuż przed zakończeniem pierwszego roku nauki młodzież złożyła uroczyste ślubowanie, deklarując sumienne wypełnianie obowiązków ucznia oraz godne reprezentowanie wartości, które symbolizuje mundur.

Podniosła ceremonia odbyła się na placu przed Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką z 1831 roku i zgromadziła przedstawicieli władz miasta, kierownictwo Policji oraz Straży Granicznej, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także rodziców i opiekunów uczniów. Wydarzenie miało szczególnie uroczysty charakter, podkreślający znaczenie wyboru ścieżki edukacyjnej związanej ze służbami mundurowymi.

Podczas ślubowania młodzi adepci klas mundurowych złożyli przysięgę, zobowiązując się do odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków oraz kierowania się zasadami honoru, dyscypliny i szacunku dla drugiego człowieka. Był to symboliczny moment, który dla wielu z nich stanowi pierwszy krok na drodze do przyszłej służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

W swoich przemówieniach samorządowcy, funkcjonariusze oraz dyrektorzy szkół zgodnie podkreślali, że mundur to nie tylko element stroju, ale przede wszystkim symbol patriotyzmu, odpowiedzialności i gotowości do niesienia pomocy innym. Zwracali uwagę, że wybór takiego kierunku kształcenia świadczy o dojrzałości, ambicji oraz chęci zdobywania wiedzy i umiejętności, które mogą w przyszłości zaowocować służbą na rzecz społeczeństwa i bezpieczeństwa Ojczyzny.

Nie zabrakło również słów uznania dla młodzieży za podjęcie wyzwania oraz konsekwencję w realizacji swoich planów. Uczniowie otrzymali życzenia wytrwałości, sukcesów w nauce i satysfakcji z rozwijania swoich pasji oraz umiejętności.

Zwieńczeniem piątkowej uroczystości była efektowna parada uczniów ubranych w galowe mundury. Przemarsz przez teren Fortów Bema podkreślił rangę wydarzenia i był symbolicznym zakończeniem pierwszego etapu edukacji w klasach mundurowych.

Dla wielu uczestników ślubowanie było nie tylko ważnym szkolnym wydarzeniem, ale również początkiem drogi ku odpowiedzialnej służbie i realizacji marzeń o pracy w Policji, Straży Granicznej czy innych formacjach mundurowych. Organizatorzy oraz zaproszeni goście wyrazili przekonanie, że zdobyte doświadczenia i wartości wyniesione z nauki będą procentować przez kolejne lata.