Wyjątkowy happening „Nasza Flaga” w Ostrołęce. Uczniowie wspólnie uczczą barwy narodowe

Już 30 kwietnia 2026 roku ulice Ostrołęki wypełnią się biało-czerwonymi barwami. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce zaprasza do udziału w wyjątkowym happeningu patriotycznym pod hasłem „Nasza Flaga”. To wydarzenie, które ma zjednoczyć lokalną społeczność uczniowską wokół symboli narodowych.

Patriotyczna integracja nad Narwią

Tegoroczna edycja wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10:00. Zanim jednak flaga zostanie w pełni zaprezentowana, uczestnicy wezmą udział w krótkiej części artystycznej. Występy odbędą się na parkingu przy Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce (fara).

Następnie uczniowie ostrołęckich szkół i przedszkoli pod opieką nauczycieli udadzą się na ul. Spacerową, gdzie na wale między mostami nastąpi kulminacyjny punkt programu – uroczysta prezentacja flagi Polski.

Edukacja poprzez wspólne świętowanie

Organizatorzy podkreślają, że happening to nie tylko widowiskowa akcja, ale przede wszystkim lekcja żywego patriotyzmu.

Jest to doskonała okazja do wspólnej integracji uczniów, ale przede wszystkim edukacji w zakresie postaw patriotycznych, miłości do Ojczyzny, jedności oraz przywiązania do narodowych barw” – zaznaczają organizatorzy z SOSW w Ostrołęce.

 

Wydarzenie stanowi oficjalny wstęp do lokalnych obchodów zbliżających się patriotycznych świąt majowych.

Partnerem wydarzenia jest samorząd wojwództwa mazowieckiego.

Informacje dla uczestników

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce prosi grupy zorganizowane o wcześniejsze potwierdzenie udziału. Zgłoszenia zawierające informację o liczbie osób lub delegowanych klas należy kierować telefonicznie do sekretariatu szkoły pod numerem: 29 760 22 37.

 

 

