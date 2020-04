Wypadek pod Baranowem. Pijana sprawczyni trafiła do aresztu!

REKLAMA

W miejscowości Cierpięta (gmina Baranowo) doszło dziś do wypadku. Za kierownicą vw, który wypadł z drogi i wpadł do rowu siedziała 44-letnia, pijana kobieta.



Do wypadku doszło we wtorek, 21 kwietnia w godzinach popołudniowych. Kierująca vw 44-letnia mieszkanka powiatu przasnyskiego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i wpadła do przydrożnego rowu. Auto z impetem uderzyło w skarpę.



Na miejsce wezwano policję i służby ratunkowe. Szczęśliwie okazało się, że kierująca nie doznała obrażeń. Z miejsca zdarzenia trafiła jednak do aresztu.





Badanie alkomatem wykazało, że 44-letnia kobieta kierująca vw miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości zostało jej zatrzymane prawo jazdy, a dodatkowo niebawem stanie przed sądem. Kobieta została osadzona w policyjnym areszcie.

mówi podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.