Wypadek podczas prac polowych. 28-latkowi amputowano rękę [ZDJĘCIA]

Wczoraj około południa doszło do poważnego wypadku podczas prac polowych. 28 - letni mieszkaniec naszego powiatu włożył rękę do pracującej belarki.

W wyniku wypadku mężczyzna został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Konieczna była amputacja jego ręki.

Wczoraj około południa do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące poważnego wypadku na terenie naszego powiatu podczas prac rolnych. Na miejsce natychmiast wysłano policjantów z posterunku policji w Łysych oraz służby ratunkowe. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło podczas belowania siana. W pewnym momencie 28 - letni mieszkaniec naszego powiatu włożył rękę do pracującej belarki, która uległa awarii.

- informuje podkom. Tomasz Żerański ostrołęckiej policji.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało rannego mężczyznę do szpitala. Niestety, obrażenia mężczyzny były tak poważne, że konieczna była amputacja ręki. Podczas udzielania pomocy poszkodowanemu mężczyźnie policjanci pomagali załodze pogotowia w zmianie opatrunków.





Policjanci wykonali szereg czynności procesowych skierowanych na wyjaśnienie przyczyn tego wypadku.



Trwają wzmożone prace związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, to czas kiedy najczęściej dochodzi do wypadków podczas prac polowych. Ich przyczyną zwykle jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego zarówno z przygotowaniem maszyn do pracy, jak również samej obsługi urządzeń rolniczych i pośpiech, bądź wykonywanie prac pod wpływem alkoholu.



Chwila nieuwagi i zmęczenie podczas wykonywania z pozoru prostych czynności niejednokrotnie może skończyć się tragicznie. Dlatego apelujemy, aby do wykonywania swoich obowiązków nie podchodzić rutynowo.



Często zdarza się, że już dzieci w wieku przedszkolnym potrafią uruchamiać maszyny rolnicze, niestety często takie postępowanie jest robione za przyzwoleniem rodziców. Małe dzieci muszą być świadome, iż są prace których wykonywać nie powinny, bo zwyczajnie do nich nie dorosły. Mają za mało sił, brakuje im wyobraźni, doświadczenia, nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa, przewidzieć skutków swoich poczynań i skutków swojego działania.



Nie zapominajmy, że to właśnie my dorośli powinniśmy myśleć nie tylko za siebie, ale także za nasze pociechy.



Chwila pośpiechu, bądź lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak pokazują poprzednie lata może mieć tragiczny finał.



Zwracamy się do rolników z apelem o daleko idącą ostrożność podczas dokonywania nawet niewielkich i pozornie prostych napraw. Podczas takich działań napędy maszyn powinny być całkowicie wyłączone! Pamiętajmy też, aby nigdy nie spożywać alkoholu podczas dokonywania tego rodzaju prac, jedna chwila naszej beztroski może mieć tragiczne konsekwencję.