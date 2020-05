Wypadek podczas wyprzedzania. Auto wpadło do przydrożnego rowu [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W przydrożnym rowie zakończyła się dla 70-letniego kierowcy renault próba uniknięcia zderzenia z innym kierowcą. Do wypadku doszło na lokalnej drodze, przy dobrych warunkach pogodowych, a według policji, powodem było brak odpowiedniej ostrożności jednego z kierujących.



Do zdarzenia doszło w środę, 29 kwietnia po godzinie 13:00 w miejscowości Makowica na terenie gminy Szelków. Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują, że to 54-letni mieszkaniec powiatu makowskiego, kierujący pojazdem marki fiat panda doprowadził do zdarzenia drogowego. Najprawdopodobniej rozpoczął on manewr wyprzedzania nie upewniając się, że manewr ten dużo wcześniej rozpoczął jadący za nim kierujący pojazdem marki renault captur, którym kierował 70-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Kierujący pojazdem renaultem chcąc uniknąć zderzenia z fiatem zjechał do przydrożnego rowu. Obaj kierujący byli trzeźwi.



W wyniku zdarzenia kierujący renault szczęśliwie nie doznał poważniejszych obrażeń.