Wypadek w Stora Enso. 36-letni mężczyzna trafił do szpitala

W ostrołęckich w zakładach produkcyjnych Stora Enso doszło do poważnego wypadku. 36-letni mężczyzna z urazem ręki został przewieziony do szpitala.



Do wypadku doszło w czwartek 21 stycznia około godziny 10:00. Poszkodowany to 36-letni pracownik zewnętrznej firmy świadczącej usługi na rzecz Stora Enso.



Mężczyzna doznał poważnego urazu ręki i został przewieziony do szpitala w Ostrołęce. na miejscu czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzili m.in funkcjonariuszy policji. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego ostrołęckich policjantów.







Wczoraj kilka minut przed godziną 10:00 dyżurny ostrołęckich policjantów otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku w pracy na terenie jednego z zakładów w Ostrołęce. W wyniku zdarzenia pracownik firmy zewnętrznej, który wykonywał tam prace z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Na miejscu policjanci wykonali szereg czynności procesowych mających na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy komendy miejskiej policji w Ostrołęce.Odrębne dochodzenie w tej sprawie prowadzi komisja BHP Stora Enso.