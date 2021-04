Wysoce zjadliwa grypa na Mazowszu. Wykryto siedem ognisk

REKLAMA

Na Mazowszu wykryto siedem ognisk wysoce zjadliwego wirusa. Wojewoda mazowiecki wystosował apel do władz samorządowych. Starostowie mają podjąć działania, by zredukować do minimum możliwość rozprzestrzeniania się zarazy.

Wysoce zjadliwą ptasią grypę HPAI wykryto w Polsce, Kilka ognisk wirusa odnotowano na Mazowszu, a dokładniej w powiatach żuromińskim i mławskim. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

- napisał Wojewoda, w apelu przekazanym do samorządowców.

Wojewoda podkreślił też, że to „od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad zostanie ograniczone". Konstanty Radziwiłł zapewnił, że służby wojewódzkie są w gotowości do podjęcia ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zachorowania na obszarze Mazowsza. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

W piśmie do samorządów wojewoda zaznaczył, że niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

- Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu siedmiu ognisk grypy ptaków w 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego w miejscowościach:

1. - Chromakowo, gmina Lutocin, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,

2. - Swojęcin, gmina Lutocin, powiat: żuromiński, gatunek: kura nioska,

3. - Wilewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,

4. - Ratowo, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,

5. - Sadłowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,

6. - Zgliczyn Pobodzy, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,

7. - Sadłowo Parcele, gmina Bieżuń, powiat: żuromiński, gatunek: kura nioska.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.