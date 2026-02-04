eOstroleka.pl
Wyszedł z domu i zniknął bez śladu. Setki hektarów sprawdzone, a Rafała Roickiego wciąż nie ma!

Służby ratunkowe oraz policja prowadzą intensywne działania w celu odnalezienia zaginionego mieszkańca gminy Olszewo-Borki. Mimo sprawdzenia ogromnego obszaru i zaangażowania nowoczesnego sprzętu, los poszukiwanego Rafała Roickiego wciąż pozostaje nieznany. Publikujemy rysopis i apelujemy o pomoc do mieszkańców.

Od momentu zgłoszenia zaginięcia, funkcjonariusze policji oraz grupy ratownicze nie ustają w wysiłkach. Jak dotąd sprawdzono już kilkaset hektarów terenu, z czego znaczną część stanowiły obszary trudno dostępne – gęste zarośla, nieużytki oraz tereny podmokłe.

Akcja nie ogranicza się jedynie do działań w terenie. Równolegle prowadzone są szereg czynności procesowych i operacyjnych. Policjanci zabezpieczają nagrania z monitoringów, przesłuchują świadków oraz weryfikują każdą, nawet najdrobniejszą informację, która mogłaby naprowadzić śledczych na ślad zaginionego.

Rysopis zaginionego: W co był ubrany?

Ważnym elementem poszukiwań jest identyfikacja wizualna. W chwili zaginięcia, 29 listopada, Rafał Roicki ubrany był w:

  • Czapka: czarna,
  • Kurtka: czarna z kapturem, długości do pasa,
  • Sweter: granatowy, rozpinany na suwak,
  • Spodnie: dresowe, kolor szary,
  • Obuwie: sportowe, kolor szary.

Ważne: Jeśli widziałeś osobę odpowiadającą temu opisowi lub posiadasz jakiekolwiek informacje o miejscu jej pobytu, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

