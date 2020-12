XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

REKLAMA

W dniu 20 listopada 2020r. o godz. 1000 w całym kraju ruszyła XXIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie - eliminacje szkolne.

Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Preferencje dla finalistów i laureatów określa strona Olimpiady www,olimpiadaprawa.pl w którym wymienionych jest 12 uczelni wyższych, na które finaliści i laureaci będą przyjmowani poza postępowaniem kwalifikacyjnym. Olimpiada posiada 15 patronatów honorowych instytucji sądowniczych i centralnych.

Do eliminacji szkolnych zgłosiło się 1300 uczniów z 197 szkół licealnych naszego kraju. Liczba uczestników i szkół biorących udział zmniejszyła się o 584 uczniów i 31 szkół w porównaniu z rokiem ubiegłym. Powodem jest obecna sytuacja pandemiczna covid-19. Jednakże dzięki właściwym przepisom MEN i uprzejmości dyrektorów szkół eliminacje szkolne się odbyły we wszystkich zgłoszonych szkołach. Olimpiada cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i edukacją prawniczą. W każdym województwie jest powołany Komitet Okręgowy. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowani będą ci uczestnicy, którzy w wyniku rozwiązania testu wiedzy prawniczej otrzymają 25 punktów spośród 30 możliwych do uzyskania. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się 308 uczniów ze 139 szkół licealnych. Eliminacje okręgowe odbędą się 27 lutego 2021 r. w siedzibach komitetów okręgowych, a eliminacje centralne dnia 27 marca 2020r. w siedzibie organizatora lub w sytuacji dalszej pandemii zdalnie poprzez Platformę Office 365/Teams. W bieżącej edycji dla uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu ze szkół mazowieckich eliminacje okręgowe odbędą się w siedzibie XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie. Harmonogram Olimpiady i pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl.

Do Olimpiady z terenu województwa mazowieckiego zgłosiło się 224 uczestników z 33 szkół: z Ostrołęki (II SLO, II LO), z Radomia 3 szkoły, z Warszawy 20 szkół, z Szymanowa 1 szkoła, z Legionowa 2 szkoły, z Garwolina 2szkoły, Piaseczno (ZSR), z Otwocka 1 szkoła. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowano 50 uczniów z 25 szkół licealnych Mazowsza.