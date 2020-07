XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki. Oglądaj na żywo [TRANSMISJA WIDEO]

REKLAMA

Rozpoczęła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki. W porządku obrad jest 11 punktów. Oglądaj transmisję na żywo.







Proponowany porządek obrad:



1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki,

a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów,

a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,

a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

9. Oświadczenia radnych.

10. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

11. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miasta Ostrołęki.