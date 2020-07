XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki [WIDEO]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Porażka. Wszystko trzeba podać, a samemu to co? Tylko wynagrodzenie pobierać ?

A prezydent to za co kasę bierze?

Prezydent to bierze 30% mniej wynagrodzenia niż poprzednik i działa, tylko szkoda, że ma do dyspozycji taką radę miasta.

Tak trzymać panie przewodniczący! Przyszedł Pan do samorządu pracować, ale czy to znaczy na umowę zlecenie w jednostce organizacyjnej miasta czy gdzie ?

oj problem z gabarytami to my mamy panie prezydencie i to duzy

ja to myślę że ważenie powinno być obowizkowe przed wejsciem do budynku urzędu :)

Panie Prezydencie, Państwo Radni, przykro Was słuchać, bo nie potraficie mówić poprawnie, np. złoty jest rodzaju męskiego, więc powinno się mówić "półtora miliona złotych", a nie"półtorej miliona". "Półtorej" to dotyczy rodzaju żeńskiego, np. półtorej godziny. Kied

