Z Wrocławia do Ostrołęki jedzie koleją 435-tonowy element elektrowni [ZDJĘCIA]

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Stojan generatora to kolejne urządzenie, a zarazem część turbozespołu elektrowni, która została wyprodukowana w polskich fabrykach. Do tej pory na plac budowy CCGT Ostrołęka zostały dostarczone z Elbląga części turbiny parowej oraz skraplacz turbiny parowej, który powstał w Opolu. Wirnik generatora przyjedzie natomiast ze szwajcarskiej fabryki GE.

Generator zbudowany jest z dwóch części – wewnętrznego wirnika oraz nieruchomego zewnętrznego stojana, który pełni kluczową rolę w całym urządzeniu. To w jego uzwojeniu elektrycznym powstanie prąd elektryczny przekazywany następnie do transformatora.

Dodatkowo prowadzony jest bieżący monitoring istotnych parametrów, m.in. drgań, wilgotności oraz temperatury – wszystko po to, aby niemal 900-kilometrowa podróż odbyła się w optymalnych i bezpiecznych warunkach. Cały przejazd z wrocławskiej fabryki GE Power na bocznicę w Ostrołęce to kilkanaście dni.

Tak ciężkie urządzenie wymaga odpowiedniej logistyki. Do tego rodzaju dostaw najbardziej dogodny, a przy tym sprawdzony, jest transport kolejowy. Mierzący ponad 12 metrów długości stojan generatora swoją podróż do Ostrołęki odbywa zawieszony pomiędzy platformami 32-osiowego wagonu transportowego na specjalnych żurawiach. Cały zestaw transportowy (stojan i platformy) ma ok. 62 metry długości. Z uwagi na gabaryty i wagę przewożonego urządzenia prędkość na trasie nie może przekraczać 20 km/h.

Pod koniec października do Ostrołęki dotrze kolejny element turbozespołu budowanej elektrowni gazowo-parowej. Tym razem jest to stojan generatora, który w połowie miesiąca wyruszył z fabryki GE we Wrocławiu. Urządzenie waży 435 ton, czyli tyle ile popularny Jumbo Jet, czyli Boeinga 747.

~De Longhi , 16:19 25-10-2023 , 16% A zapomnieliście napisać że na budowę bloku CCGT w Ostrołęce z Mediolanu został dostarczony ekspres do kawy na potrzeby Biura Budowy 😄 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gość*** , 16:48 25-10-2023 , 59% @~De Longhi A dlaczego z Mediolanu nie z Polski ale pewnie dlatego że sprzedano nasze polskie firmy i to komu - można sprawdzić kto kiedy i komu sprzedał naszą znaną wszystkim firmę ZELMER ,która produkowała takie sprzęty???. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~De Longhi , 16:58 25-10-2023 , 12% @~Gość*** To kolego dla Ciebie nisza. Trzeba było wykupić Zelmera i produkować, płacić podatki w naszym kraju.

A tak czekasz na działanie innych osób.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~PIS zlikwidował 14 kopaln , 17:10 25-10-2023 , 21% @~Gość*** Przecież PIS zlecił budowę firmom z USA, a oni zamawiają części gdzie chcą. Podobnie w zbrojeniówce zamiast naszych Krabów i pracy w Polsce dali pracę Koreańczykom, a Polacy przegrali przetargi w Rumunii i innych krajach UE. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:15 25-10-2023 , 78% @~PIS zlikwidował 14 kopaln UE likwiduje kopalnie. Dobrze, że PiS nie zlecił Rafako budowy elektrowni. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dolmel Zamech itd , 17:21 25-10-2023 , 93% @~PIS zlikwidował 14 kopaln No nie do końca. Generalny Wykonawca to GE a podzespoły przyjeżdżają z ich fabryk na terenie Polski, Europy i Świata.

Każdy pilnuje swojego interesu.

Trudno się dziwić. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Xd , 17:37 25-10-2023 , 11% @~Dolmel Zamech itd Nie prawda GE ściąga wszystko z zagranicznych fabryk, a pracowników z zagranicy tak rządzi PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Energetyka , 17:38 25-10-2023 , 10% @~tępiciel lemingów UE nie zlikwidowała żadnej kopalni w Europie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Odwagi *** , 17:46 25-10-2023 , 77% @~Gość*** No komu? Jak mówisz „a” to powiedz i „ be”. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Odp , 17:52 25-10-2023 , 40% @~Gość*** 2020

Prawo do używania znaku towarowego i marki Zelmer nabywa hiszpańska grupa B&B Trends. Od tego momentu za dystrybucję produktów odpowiada Eurogama Sp. z o.o., co oznacza, że zarówno samą marką, jak i ofertą produktową zarządzają Polacy. Polacy tworzą asortyment • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:08 25-10-2023 , 86% @~Energetyka A np. Turów?



"TSUE postanowił w poniedziałek, iż ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów (do czego TSUE zobowiązał Polskę w maju br.), Polska powinna płacić Komisji Europejskiej okresową karę pieniężną w wysokości 500 tys. euro dziennie. Ma to "wzmocnić skuteczność" nałożonego przez TSUE środka tymczasowego."



Dobrze, że PiS nie zamknął tej kopalni na żądanie UE. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Energetyka , 18:12 25-10-2023 , 12% @~tępiciel lemingów UE nie zamknęła Turowa. TSUE jest sądem, a zaprzestanie wydobycia nie jest zamknięciem. Przykład kopalnia Barbara Chorzów zaprzestała wydobycia, a nie jest zamknięta. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:16 25-10-2023 , 89% @~Energetyka UE nie zamknęła Turowa dzięki PiS. UE pomaga w zamykaniu polskich kopalń, zabrania inwestowania w wydobycie i wspiera zmianę zawodu górników. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Energetyka , 19:25 25-10-2023 , 14% @~tępiciel lemingów UE nie zamknęła żadnej kopalni. Kopalnie zamknął rząd PIS. Turowa nie zamknął. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:41 25-10-2023 , 90% @~Energetyka Bzdury piszesz, że PiS wprowadził w UE nową politykę klimatyczną, w której nie ma spalania polskiego węgla. UE Turowa nie zdołała zamknąć bo PiS obronił kopalnię, UE zdołała zamknąć wiele kopalń w Polsce. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~energetyka , 20:05 25-10-2023 , 10% @~tępiciel lemingów Tak PIS wprowadził nową politykę klimatyczną, gdy Morawiecki głosował jak Niemcy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:16 25-10-2023 , 91% @~energetyka Opozycja głosowała jak Niemcy przy wprowadzaniu nowej polityki klimatycznej.



"Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Przedstaw sie , 20:34 25-10-2023 , 6% @~tępiciel lemingów Opozycja nie miała prawa VETA miał je PIS. Nikt z opozycji nie podpisał się pod dokumentem tam jest tylko podpis Morawieckiego z PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:55 25-10-2023 , 94% @~Przedstaw sie Opozycja głosowała jak Niemcy za nową polityką klimatyczną UE. Najpierw decyzja UE, a potem zgoda premiera. UE zamyka polskie kopalnie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koks , 08:01 26-10-2023 , 38% @~tępiciel lemingów To już nikogo nie obchodzi, teraz powinniście pisać że Koalicja zabierze wszystkim 500, 800, 13 i 14 i jeszcze każe oddawać to co wzięli do tej pory :) , i dodatkowo każdemu na kwadrat dokwaterują po 3 emigrantów :) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:25 26-10-2023 , 100% @~Koks Coś w tym jest, Koalicja Oligarchów już mówi, że pinindzy ni ma i nie będzie. A co bezwizowych, to dokwaterować ich tylko tym, którzy odmówili wzięcia karty referendalnej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zenek , 16:28 25-10-2023 , 81% Ja słyszałem że z Berlina wiozo pociągiem prezerwatywy dla budowlańców bo idzie zima i żeby chłopaki się rozgrzewali między sobo i żeby jeden od drugiego jakiegoś syfa nie złapał a zużyte prezerwatywy zużyte mają wywieść do Rosij bo to biedny naród to i z zużytych skorzysta . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wizy po 5000 USD , 17:12 25-10-2023 , 16% @~Zenek Dobrze, że PIS migrantom z Pakistanu buduje miasteczka. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:16 25-10-2023 , 76% @~Wizy po 5000 USD Dobrze, że pracodawcy ściągają obcokrajowców i budują im miasteczka. Dobrze, że PiS przerwał firmie sprzedawanie wiz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 17:52 25-10-2023 , 92% @~1250 € ty i prawda tusk i cos co wisi na galezi --co ty tez grozisz popierasz komune z PO co z sercem 8+gwiazdamy wygralo wybory a nawet z mojej rodziny to ws[pierali stare cepy madre glowy plujcie dalej plujcie --napisz co wam jeszcze nie przeszkadza napisz nap[isz donosiciele w akcji ---WASZ LOS POLSKI INTERESUJE komuchy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bzij zabzij , 17:54 25-10-2023 , 5% @~kurps Ty i kłamstwa kurps! Na kurpiowską nutę Oj dana dana! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:14 25-10-2023 , 87% @~1250 € Przecież to prawda, że pracodawcy budują obcokrajowcom legalnie ściągniętym miasteczka.



"Przypomnijmy, że Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas do realizacji budowy Kompleksu Olefin III pozyskało przede wszystkim zagranicznych pracowników (Koreańczyków, Hiszpanów, Hindusów, Malezyjczyków, Pakistańczyków, Turków, Filipińczyków oraz Turkmenistańczyków).



"Blisko 10 tys. pracowników – w tym 6 tys. obcokrajowców będzie zatrudnionych przy budowie samych instalacji Kompleksu Olefin III (tzw. ISBL – Inside Batter Limit), a około 3 tys. pracowników z polskich firm będzie pracowało przy infrastrukturze pomocniczej dla Kompleksu Olefin III (tzw. OSBL – Outside Batter Limit). Na budowie w szczycie prac inwestycyjnych może pracować około 13 tys. osób – w tym około 6 tysięcy obcokrajowców" – wskazuje Zurad."



PiS nie ściąga obcokrajowców, to robią pracodawcy.



Firma sprzedawała wizy.



"Oprócz tego "Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita" opisały wcześniej korupcjogenne mechanizmy przy procesie wydawania wiz. Specjalne firmy pośredniczące, m.in. w Indiach, miały "obchodzić system" i oferować miejsca w kolejce do polskiej ambasady w cenie od kilkuset do kilku tysięcy dolarów za wizę wartą kilkanaście euro."

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 18:54 25-10-2023 , 95% @~Bzij zabzij tak ty to sama prawda komu jeszcze nie ublizaliscie komu ostatnio budka grozil PANU PREZYDENTOWI kto z komuny po mu to pozwolil w tak haniebny sp[osob obrazac ublizaj dalej i hihocz twoja prawda putina i merkiel putina mordercy pluj dalej • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Afryka , 20:48 25-10-2023 , 0% @~tępiciel lemingów Pan Wawrzyk przemówił! Wspomniał że wkrótce wszystko będzie jasne! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:57 25-10-2023 , 94% @~FF "Specjalne firmy pośredniczące, m.in. w Indiach, miały "obchodzić system" i oferować miejsca w kolejce do polskiej ambasady w cenie od kilkuset do kilku tysięcy dolarów za wizę wartą kilkanaście euro. Z kolei departament konsularny MSZ miał naciskać na placówki dyplomatyczne, by zwiększyły liczbę wydawanych wiz, bo domagał się tego biznes."



Firmy handlowały wizami na targowisku i PiS to im przerwał. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Lis z dólarem , 22:24 25-10-2023 , 12% @~kurps Oj tam oj tam ! Ciotka łamerykanka co tam pisze? Zagłosowała jak kurps? Ile to już lat w tej Łameryce? Ćwierć wieku? Pół wieku? 100 lat? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koks , 08:09 26-10-2023 , 17% @~tępiciel lemingów Koszt 3 obcokrajowców w firmie to koszt jednego pracującego, i już zwolnionego, Polaka, oraz zmniejszenie bezrobocia na papierze. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:08 26-10-2023 , 100% @~Koks Jeśli Polak zwolniony, to byłby wzrost bezrobocia, a jest inaczej dzięki dobrym rządom PiS. Jest niskie bezrobocie mimo rekordowej ilości ludzi pracujących, pracodawcy poszukują pracowników, ściągają obcokrajowców, bo praca w Polsce się opłaca. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koks , 11:20 26-10-2023 , 0% @~tępiciel lemingów Jak zatrudnią 3 obcokrajowców i zwolnią jednego Polaka to liczba zatrudnionych wzrośnie o 3, a bezrobotnych o 1, więc sumarycznie bezrobocie spadnie.

Policz tylko pracujących i bezrobotnych Polaków a będziesz wiedział jakie jest bezrobocie wśród nas.

Powiedz też jak to jest że bezrobocie, podobno, spada, a do końca czerwca 2023 roku zamknęło i zawiesiło działalność 110 tys. firm w Polsce. Jesteś pewny, że wszyscy pracownicy z tych firm znaleźli od razu pracę i nie zasilili rzeszy bezrobotnych?

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:59 26-10-2023 , 100% @~Koks Bzdury piszesz, jeśli zwolnią jednego Polaka, to bezrobocie wzrośnie, bo wzrośnie liczba bezrobotnych.



Liczba bezrobotnych maleje, a nie rośnie, więc firmy nie zwalniają Polaka.



Firmy się zamykają, bo nie mogą ludzi do pracy znaleźć. Zobacz ile jest ogłoszeń firm poszukujących nowych pracowników. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 17:29 25-10-2023 , 11% Wiozą tylko że gazu może nie być dla tej elektrowni. Rosjanie mogą"coś zrobić" rurociągowi który dostarcza gaz i ...koniec. Przecież tak ostatnio zrobili ostatnio z jakiś tam rurociągiem który gdzieś tam biegnie w Finlandii. Jeśli ten rurociąg który ma dostarczać gaz do tej elektrowni Obajtka ma gdzies tam biec przez kraje bałtyckie to...mamy pozamiatane. Rosjanie na terenach tam leżących mają łatwy dostęp takiego rurociągu. No cóż? Było amerykanom nie wysadzać Nord Stream 2, to i Rosjanie też by teraz rurociągu ( w tej Finlandii) nie uszkodzili. Modlić się do Boga aby tego rurociągu z Norwegii nie uszkodzili. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jest rozwiązanie , 18:00 25-10-2023 , 5% @~Ferdousi Można swój wydobywać gaz tylko będzie z początku drożej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 17:31 25-10-2023 , 10% PS. No tak to se będziemy wysadzać wzajemnie rurociągi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Franciszka , 18:48 25-10-2023 , 96% Pyzatego z peło też tam weźcie, OSTROŁĘKA GO niechce akysz POPIELU 👏🤦‍♂️😋😭 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zalas , 22:29 25-10-2023 , 9% @~Franciszka Ciebie też nie chcą! A pchasz się przed orkiestrę! Franciszka od Franciszka z których Franciszków? Tych wedle tej brzózki? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Onet , 19:21 25-10-2023 , 84% Ciekawe czy nowa władza zahamuje tę inwestycję lub CPK albo zasypie przekop przez Mierzeję Wiślaną • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:27 25-10-2023 , 16% @~Onet Nie zesr** się. Będą tylko odbierać majątki członkom PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:42 25-10-2023 , 88% @~tępiciel lemingów No tak, Koalicja Oligarchów będzie się bogacić. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PIS się skończył , 20:04 25-10-2023 , 10% @~tępiciel lemingów Nie sprzedadzą to co odbiorą, aby było na podwyżki dla nauczycieli i służbę zdrowia. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~CBA , 20:06 25-10-2023 , 12% @~tępiciel lemingów Czekamy na akt własności mieszkania w Warszawie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Makton , 20:48 25-10-2023 , 100% @~tępiciel lemingów W majtkach to masz Niemcą i ruskiego i co każą to takie lemingi robią i pidzay • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Same fajne rzeczy a baran , 22:01 25-10-2023 , 16% Ale to złomu będzie, Ostrołęka stanie się niebawem największym w Polsce składowiskiem gruzu z rozbiórki i złomu z pisowskich inwestycji.Ciekawe czy już wiozą śmieci do spalarni marki Orlen,i uran do elektrowni atomowej co ma być pod muzeum Kotowskiego. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 02:01 26-10-2023 , 89% @~Same fajne rzeczy a baran Tak, pamiętam 8 lat PO i PSL



Elektrownia stop

Trzeci most i obwodnica stop

Remont i nowe tory do miasta stop

Schetynowka stop

Dotacje unijne stop

Basen za miejskie

VIA Baltica obok • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 07:25 26-10-2023 , 86% @~Ooo Basen nie dostał dofinansowania. I dlatego sprzedany OPEC. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Chlup , 08:05 26-10-2023 , 17% @~tępiciel lemingów To OPEC skorzystał! I na otwarcie triumfalny zjazd w krawacie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Wojciechowic , 00:07 26-10-2023 , 88% Eee ludzie kłucie się o byle coś jakieś Pisy srysy i wgla o naszym osiedlu Nik nie pamięta wy se siedzidzie w domach na oce może i smród czujecie z story itd ale tak naprawdę my jesteśmy dzielnicą samych fabryk elekttrowni idt a każdy gada patologia że u nas itp beż nas prądu i pieniędzy Ostrołęka by nie miała żeby nie było że się sadze do was nasza granicą z wami to most czeczotki Pisy srysy po sro mam ich gdzieś jesteśmy dumni że od pokolenia się tu mieszka a nik nie dba o nas.. żeby spiny nie było się nie przy... do was • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Developer , 04:24 26-10-2023 , 20% @~Mieszkaniec Wojciechowic Bogata Oferta nowych domów i mieszkań w Ostrołęce i okolicy! Zapraszam! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Wojciechowic, , 00:17 26-10-2023 , 100% Ps że tak Seplenie i h.. piszę błędy popełniam może to od tego smrodu że story albo z wysypiska hehe ale taka prawda;) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zakład papierniczy , 04:21 26-10-2023 , 10% @~Mieszkaniec Wojciechowic, Do szkoły miałeś pod górkę to nie chodziłeś! Zamiast teczki wolałeś nosić woreczki! Ciężar odcisnął na robię swoje piętno! Ucz się Jasiu ucz!( • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ja , 08:48 26-10-2023 , 0% No i da się przez przesiadki w chorzelach? Da się xd • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Wojciechowic , 15:50 27-10-2023 , - Ty Jasiu ja tu wszystko skończyłem od przedszkolaków do zs 2 a ty baranie nw z kąd jesteś mam nadzieję że cię zjedzą te maszyny typu MB 5 albo bobs 1czy 2 enigma itd też tam pracowałem a to że się pomyliłem to moja sprawa a ty z h.. skąd tam przyjeżdżasz to nie moja sprawa a jak się prujeż to idź do krecika z bosa 1 1 to coś Ci powie o ile tam pracuję a po drugie to teczek nie nosiłem tylko plcecak łbie ty to może magister wielki to se ją noś h.. w dp • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Wojciechowic , 15:54 27-10-2023 , - oczywiście to do cb olungu • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec Wojciechowic , 15:56 27-10-2023 , - zakładzie papierniczy PS sam się ucz na tych zadupiach co mieszkasz • zgłoś odpowiedz • oceń :

