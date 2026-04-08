Zabrakło karetki, wezwano śmigłowiec. Pilne lądowanie w gminie Łyse! [ZDJĘCIA]

Wyścig z czasem w powiecie ostrołęckim. 99-letnia kobieta potrzebowała natychmiastowej pomocy, której nie mogła udzielić naziemna załoga medyków. Na miejscu musiał interweniować śmigłowiec LPR, wspierany przez jednostki OSP i PSP. To była jedna z trudniejszych logistycznie akcji ratunkowych w regionie w ostatnim czasie.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. U 99-letniej mieszkanki gminy Łyse wystąpiły nagłe i bardzo poważne problemy z oddychaniem. Stan seniorki pogarszał się z minuty na minutę, a każda sekunda miała kluczowe znaczenie dla jej życia.

Sytuację skomplikował fakt, że czas oczekiwania na przyjazd tradycyjnej karetki pogotowia był w tym momencie zbyt długi. Dyspozytor medyczny, oceniając krytyczny stan pacjentki, podjął decyzję o natychmiastowym zadysponowaniu wsparcia z powietrza.

Około godziny 15:00 w miejscowości Zalas wylądował śmigłowiec Ratownik 8. Maszyna przyleciała z bazy LPR w Gryźlinach, pokonując dystans blisko 140 kilometrów, aby nieść pomoc potrzebującej kobiecie.

Akcja wymagała sprawnej koordynacji służb ratunkowych na ziemi. Miejsce lądowania helikoptera zostało zabezpieczone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych oraz funkcjonariuszy z Państwowej Straży Pożarnej, stacjonujących na sezonowym posterunku w Wydmusach.

Po przybyciu na miejsce, załoga medyczna LPR niezwłocznie przystąpiła do udzielania pomocy seniorce. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i ustabilizowaniu parametrów życiowych, podjęto decyzję o transporcie 99-latki drogą lotniczą do szpitala. Dzięki wykorzystaniu śmigłowca, pacjentka mogła szybko trafić pod opiekę specjalistów, co przy jej wieku i zgłaszanych dolegliwościach było priorytetem.