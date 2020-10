Zabytki Mazowsza odzyskują dawny blask

Unikatowy dworek w Przystani zostanie wyremontowany, neobarokowy kościół pw. Świętego Ducha w Kadzidle zyska odnowione ogrodzenia, a alejki w zabytkowym Parku Miejskim Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie zostaną przebudowane. Akcja ratowania zabytków trwa. Prowadzi ją samorząd województwa mazowieckiego, który w tym roku na konserwację i renowację zabytkowych obiektów przeznaczył blisko 7,5 mln zł.

Jak co roku samorząd Mazowsza w ramach instrumentu wsparcia przekazuje dofinansowanie na renowację i konserwację mazowieckich zabytków. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik – To wyjątkowe obiekty na mapie naszego województwa, które mają dla nas nie tylko znaczenie historyczne, ale też kulturalne i architektoniczne.

Stare kaplice, urokliwe kościoły, czy tajemnicze dworki i pałace. W tym roku aż 93 obiekty z całego regionu odzyskają dawny blask dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza w wysokości aż 7,5 mln zł.

Zabytkowy dworek w Przystani

Zabytkowy i unikatowy, położony w otoczeniu lasu, neobarokowy drewniany dwór w Przystani. Jak zaznacza wójt gminy Olszewo-Borki Aneta Katarzyna Larent Zabytkowy dwór w Przystani wybudowany w 1928 r. przez księcia Gabriela de Bourbon Sicilias, męża Małgorzaty Izabeli Czartoryskiej jest cennym pod względem historycznym i kulturowym miejscem na mapie Kurpiowszczyzny. – Obiekt, ze względu na walory architektoniczne oraz piękne położenie na skraju lasu nad meandrującą rzeką Omulew jest chętnie odwiedzany przez turystów – dodaje. Powstał w latach 1927-1928. Majątek Przystań w tym okresie należał do rodziny Czartoryskich. Otrzymała go Księżna Małgorzata Czartoryska jako posag ślubny. Drewniany dwór nawiązywał do architektury późnobarokowych dworów polskich. Neobarokowość podkreśla symetria alei leśnej umieszczonej na głównej osi dworu, podjazd i klomb przed dworem. Rodzina książęca opuściła majątek w 1939 r. W czasie drugiej wojny światowej w dworze mieścił się niemiecki posterunek. W 1945 r. dwór wraz z okalającym go parkiem przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na dom wczasowy. Obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa, a sam obiekt jest własnością gminy. Już niebawem dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 100 tys. zł w obiekcie będą kontynuowane kolejne prace remontowe.

Zabytkowy kościoł pw. Św. Antoniego Padewskiego i klasztor pobernardyński w Ostrołęce

To barokowy kościół na planie krzyża. Znajduje się w nim aż 9 ołtarzy. W centralnym punkcie umieszczony jest obraz św. Antoniego z dzieciątkiem, pochodzący z początków XVIII wieku. Największe wrażenie robi polichromia kościoła, wykonana w latach 1762-1756. Malowidła pokrywają sklepienie i ściany kościoła. Najbardziej owiane tajemnicą są pobernardyńskie, rozległe podziemne krypty – z grobowcami dobroczyńców klasztoru, szlachty, a także zakonników. Są jednym z największych i najcenniejszych zabytków północno-wschodniej Polski. Jest to także miejsce z niezwykłą historią. Budowa kościoła rozpoczęła się jeszcze w 1666 r. Do 1864 r. kościół był własnością zakonu bernardynów. W przeszłości był punktem ważnych wydarzeń. Bronili się tutaj czwartacy, a w okresie I wojny światowej służył jako szpital wojskowy. Samorząd województwa mazowieckiego tylko w tym roku na prace remontowe w zespole sakralnym zabytkowego kościoła przekazał 130 tys. zł.

Zabytkowy dom drewniany w Sypniewie

Do najcenniejszych zabytków w gminie Sypniewo należy dziewiętnastowieczny modrzewiowy dworek wybudowany w 1862 r. Jak twierdzi wójt gminy Sypniewo Roman Gisztarowicz budynek potrzebuje pilnego wsparcia. – Niestety zabytek pochodzący z XIX wieku traci na swojej wartości estetycznej, dlatego zadaniem gminy jest dbałość o cenny obiekt znajdujący się na naszym terenie – podkreśla. To jeden z ośmiu gminnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Aktualnie jest siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej. W poprzednich latach budynek odgrzybiono, wymieniono tynki wewnętrzne oraz wykonano izolacje. W tym roku dzięki wsparciu w wysokości 9 tys. zł zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna. – Ze względu na kosztowne prace remontowe, gmina Sypniewo otrzymała pomoc finansową od samorządu Mazowsza. Dzięki temu budynek służy nie tylko jako piękny, widokowy obiekt w naszej gminie, ale również ogrywa bardzo ważną rolę społeczną – zaznacza wójt gminy Sypniewo.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza z subregionu ostrołęckiego znalazło się 14 obiektów Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 7,5 mln zł, a do subregionu ostrołęckiego trafi blisko 1,2 mln zł. Wsparcie otrzymali:

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce na prace remontowo-konserwatorskie elewacji południowo wschodniej – 200 tys. zł ;

; Gmina Sypniewo na modernizację instalacji elektrycznej w zabytkowym domu drewnianym z 1862 r. w Sypniewie – 9 tys. zł ;

; Gmina Olszewo-Borki na remont elementów dworu zbytkowego w Przystani, Gmina Olszewo-Borki – 100 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Rzewniu na remont korpusu głównego budynku kościoła – 115 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce na prace remontowe w zespole sakralnym zabytkowego kościoła – 130 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja AP w Baranowie na wymianę pokrycia wieży kościoła – 100 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych na konserwację stolarki kościoła – 60 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli na konserwację elewacji frontowej kościoła w Zuzeli – 60 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich rzeźby Chrystus Salvator – 15 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w Kadzidle na ratunkowe prace remontowe konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia – 70 tys. zł ;

; Gmina Wyszków na przebudowanie alejek w zabytkowym Parku Miejskim Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie – 48 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach na opracowanie dokumentacji oraz wymianę posadzek kościoła – 165 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Sieluniu na roboty elewacyjne kościoła w Sieluniu – 54 tys. zł ;

; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie na renowację tynków wewnętrznych i sufitu trzcinowego w nawie głównej Kościoła – 100 tys. zł.

