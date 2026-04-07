Zagubiony i zdezorientowany. Czy ten duży pies należy do Twojego sąsiada? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Zagubiony, przestraszony i pozostawiony sam sobie – na trasie między Olszewką a Szwendrowym Mostem odnaleziono sporego psa, który pilnie potrzebuje pomocy. Internauci donoszą, że zwierzak jest łagodny, ale biega chaotycznie wzdłuż jezdni. Czy to nieszczęśliwa ucieczka, czy celowe porzucenie? Szukamy właściciela tego przyjaznego olbrzyma.

Informacje o czworonogu zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. Internauci alarmują, że zwierzę sprawia wrażenie zdezorientowanego i biega swobodnie w pasie drogowym oraz na pograniczu okolicznych miejscowości. Ze względu na swoje gabaryty, pies może stanowić realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, szczególnie po zmroku.

Z relacji świadków wynika, że pies nie wykazuje agresji wobec ludzi. Jest to osobnik sporych rozmiarów, co sprawia, że rzuca się w oczy już z daleka. Niestety, jego zachowanie wskazuje na to, że zgubił drogę lub został pozostawiony sam sobie.

Pies mógł oddalić się z posesji lub zerwać ze smyczy podczas spaceru i nie potrafi odnaleźć drogi powrotnej. Istnieje ryzyko, że zwierzę stało się ofiarą nieodpowiedzialnego zachowania człowieka i zostało wywiezione w te okolice.

Rozpoznajesz tego psa?

Apelujemy do mieszkańców Olszewki, Szwendrowego Mostu oraz okolicznych miejscowości o pomoc w identyfikacji czworonoga. Być może należy on do kogoś z Państwa sąsiadów lub znajomych?

Jeśli kojarzycie tego psa lub wiecie, kto może być jego właścicielem, warto podjąć próbę kontaktu z lokalnymi służbami lub udostępnić informację w grupach lokalnych. Każda wiadomość może pomóc zwierzakowi wrócić do domu i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Apelujemy do kierowców: Przejeżdżając przez granicę Olszewki i Szwendrowego Mostu, zdejmijcie nogę z gazu. Zdezorientowane zwierzę może w każdej chwili wbiec bezpośrednio przed maskę samochodu.