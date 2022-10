Zajazd Cobra. Pokoleniowa “zmiana warty”, doświadczenie i młodość [ZDJĘCIA]

Wszystko zaczęło się 27 lat temu od drewnianego przydrożnego baru przy trasie wyjazdowej. Na przestrzeni lat miejsce to stale się zmieniało, a dziś jest nie do poznania. Zmieniło się wszystko poza jednym, niezwykle ważnym elementem. Wciąż jest to interes tej samej rodziny, w której obecnie następuje swoista pokoleniowa “zmiana warty”.

Zajazd Cobra, znajduje się przy ulicy Zambrowskiej 91 przy wjeździe do Ostrowi Mazowieckiej. Lokalizacja to niebywały atut obiektu - kilkaset metrów do granic administracyjnych miasta, w pobliżu trasy S-8 stanowiącej ostrowski odcinek Via-Baltici. Sam lokal dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą parkingową zdolną pomieścić około 250 aut. To niezwykle ważny aspekt przy wybieraniu lokalizacji na dużą konferencję biznesową, imprezę rodzinną, koncert, bal czy studniówkę.

Jednak największą, niezmienną od 27 lat cechą wyróżniającą obiekt nad innymi jest jego rodzinny system zarządzania. Cobra od początku swojego istnienia pozostaje w “rękach” jednej rodziny, co przekłada się na zdobywane latami doświadczenia w branży. Takie rodzinne podejście do zarządzania biznesem wsparte ciągłymi szkoleniami personelu, jest gwarancją odpowiedniej jakości świadczonych usług. Dodatkowo - co także warto podkreślić - w Zajeździe Cobra dokonuje się obecnie “zmianie warty” polegająca na przekazaniu zarządzania obiektem młodemu pokoleniu, pełnemu nowych, ciekawych pomysłów.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu naszych Rodziców, chcemy rozwijać firmę, doskonalić ją, wkraczać w nowe sektory, Nasza kadra nieustannie szkoli się, poznaje nowinki branżowe, sięga po nowatorskie rozwiązania. Podobnie jak nasi Rodzice, wiążemy całą swoją przyszłość z tym obiektem z regionem.

mówi Dominik (nazwisko), jeden z właścicieli.

Zajazd Cobra w liczbach

Zajazd Cobra składa się z dwóch sal bankietowych. Większa z nich pozwala na organizację konferencji na około 500 osób lub bankietu na około 400 osób. Dodatkowo istnieje także możliwość podzielenia tej sali na dwie, symetryczne części i np. w przypadku organizacji konferencji czy szkolenia, oddzielenie części oficjalnej od sektora mniej formalnego z bufetem.

Mniejsza z sal (przeznaczona na około 80 osób) jest idealna na niewielką uroczystość rodzinną taką jak chrzciny, komunia, jubileusz Złotych Godów, urodziny, stypa.

Do dyspozycji gości zajazdu pozostaje również ogród z paleniskiem na ognisko czy grilla, plac zabaw.

Zajazd Cobra to także zaplecze noclegowe. Obiekt dysponuje łącznie 13 pokojami dwu- cztero- i sześcioosobowymi o standardzie odpowiadającym trzem gwiazdkom.

Kuchnia, bufet, serwis - tym Zajazd Cobra się wyróżnia

Przy planowaniu menu niezwykle istotny jest odpowiedni dobór potraw. W Zajeździe Cobra personel służy radą, podpowie jakie potrawy wybrać, by nasi goście byli zadowoleni.

Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie, niczego jednak nie narzucamy. Zdobyte przez lata doświadczenie w organizacji imprez rodzinnych, okolicznościowych oferujemy naszym klientom.

mówi pan Dominik.

W ofercie - jak przystało na lokal z wieloletnią tradycją - dominuje kuchnia staropolska, pyszne dania domowe, tradycyjne, słodkie wypieki, wiejskie stoły. Doskonale przygotowane potrawy w sposób profesjonalny serwuje kadra kelnerska, dbając o odpowiedni komfort gości. Zajazd Cobra jest profesjonalnie przygotowany także pod kątem wydarzeń innych niż imprezy rodzinne czy okolicznościowe. Jest to doskonałe miejsce na dużą biznesową konferencję. Obiekt dysponuje odpowiednim nagłośnieniem, łączem internetowym zapewniającym możliwość prowadzenia spotkania on-line czy transmisji wideo.

Stali bywalcy z pewnością pamiętają też odbywające się tu liczne świetne koncerty gwiazd, wśród których wymienić można m.in. Anię Wyszkoni, Michała Wiśniewskiego - lidera grupy Ich Troje, Michała Bajora czy Andrzeja Piasecznego. W planach już teraz są kolejne tego typu koncerty z gwiazdami zarówno polskiej jak i światowej sceny muzycznej czy kabaretowej.

Studniówki, półmetki, bale karnawałowe, bale sylwestrowe - to kolejne imprezy, które z powodzeniem można tu organizować mając pewność, że nasi goście będą je miło wspominać.

Zajazd Cobra

ul. Zambrowska 91

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel./fax: +48 29 745 18 95

+48 605 560 701 Dominik Grenda

+48 795 200 315 Michał Michalik

kontakt@zajazdcobra.pl