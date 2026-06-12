Zakończenie budowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce. Wkrótce oficjalne otwarcie!

W Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 56 zakończyła się budowa nowej siedziby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, która ma na celu poprawę oferty opieki zdrowotnej i społecznej dla mieszkańców miasta oraz regionu.
Nowoczesny, parterowy obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji powstała kompletna infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, parkingi oraz zielony dziedziniec przeznaczony dla rekreacji pacjentów. Placówka zapewni wysokiej jakości długoterminowe wsparcie medyczne i pielęgnacyjne osobom tego wymagającym.
Uroczyste otwarcie obiektu, połączone z prezentacją nowej infrastruktury medyczno-opiekuńczej, zaplanowano na piątek, 19 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Urząd Miasta zaprasza na to wydarzenie przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~100 bajerów dla frajerów, 11:05 12-06-2026, 54%
Dzisiaj wchodzi w życie pakt migracyjny który tfussk POdpisał 20 grudnia 2023 roku. .na razie może nam odpuszczą żeby KOmuchom POmódz w najbliższych wyborach, ale PO wyborach zacznie się na ostro ...a ten obiekt którym się tak chwalicie ...no cóż , pożyjemy zobaczymy.
~Do "zasrańca' POwyżej, 13:49 12-06-2026, 84%
"merytoryczne i kulturalnie" jak na POstKOmucha przystało .
~..., 13:49 12-06-2026, 90%
@~Do "zasrańca' POwyżej
Oo skasowali zasrańca'
~Zulus Czaka, 15:49 12-06-2026, 37%
@~100 bajerów dla frajerów
Nie wychodz z domu. Od Rzekunia idzie plemię Zulusów żeby cię przelecieć.
~Obywatel, 11:17 12-06-2026, 60%
SŁYSZAŁAM, ŻE NIEMAŁA ODPLATNOSĆ MA BYĆ
~Mieszkaniec O-ki, 11:26 12-06-2026, 28%
PIS-owski sługusie przejrzyj na oczy i idź się le4czyć na nogi bo na rozum już za późno, a Panu Premierowi Tuskowi nie jesteś godzien butów sznurować.
Taki obiekt już dawno był potrzebny w Ostrołęce. Gratulacje Pani Dyrektor.
~tępiciel lemingów, 11:51 12-06-2026, 55%
@~Mieszkaniec O-ki
Dzięki dotacji 22,5 mln przyznanych przez rząd PiS będziemy mieli Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy.
~Milcz błaźnie, 12:43 12-06-2026, 34%
@~tępiciel lemingów
To trzeba było za Kotowskiego budować. Miał 12 lat. A nie na Kulika czekać.
~Stary, 13:57 12-06-2026, 67%
@~Milcz błaźnie
Za Kotowskiego budowano bloki socjalne dla najuboższych, mnóstwo boisk, basen, nowy budynek szkoły dla niepelnosprawnych na Traugutta, powstała noclegownia - zauważ to zamiast głupio krytykować
~con Donek do Wronek, 14:00 12-06-2026, 72%
@~Mieszkaniec O-ki
A gdzie zaPOdział się mój KOmentarz dotyczący tego że rudemu możesz rzuci nadstawić jak masz na to ochotę..
~tępiciel lemingów, 14:46 12-06-2026, 70%
@~Milcz błaźnie
Jasne, za prezydenta z PiS przez 12 lat "tylko” nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 50 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego). I tak można wymieniać i wymieniać. Trzeba było za Kulika budować, a nie oglądać się na Kotowskiego.
~Oka, 11:43 12-06-2026, 84%
Przecież ten obiekt jest już od miesiąca uruchomiony i otwarty. Co tu jeszcze otwierać???
~Maxi, 14:00 12-06-2026, 89%
@~Oka
Nie odbieraj im tej POKAZÓWKI I obcięcia wstęgi pod publikę!
~tępiciel lemingów, 11:55 12-06-2026, 67%
A gdzie remont drogi do Zakładu? Nowy rząd nie przyznał dotacji na remont Sienkiewicza.
Złe wieści. Nie ma dofinansowania do remontu Sienkiewicza, Celnej i fragmentu obwodnicy Ostrołęki od ronda w Łęgu.
23 lutego 2026
~Babcia Tekla, 16:38 12-06-2026, 60%
Oby ten ZPO nie przekształcił się w przytułek dla "inżynierów" i "uchodźców" z zachodu, południa i wschodu!
~Marian, 17:28 12-06-2026, 34%
@~Babcia Tekla
Nie doczekasz się babuszko
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.