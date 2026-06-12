Zakończenie budowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce. Wkrótce oficjalne otwarcie!

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W Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 56 zakończyła się budowa nowej siedziby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, która ma na celu poprawę oferty opieki zdrowotnej i społecznej dla mieszkańców miasta oraz regionu.

Nowoczesny, parterowy obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji powstała kompletna infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, parkingi oraz zielony dziedziniec przeznaczony dla rekreacji pacjentów. Placówka zapewni wysokiej jakości długoterminowe wsparcie medyczne i pielęgnacyjne osobom tego wymagającym.

Uroczyste otwarcie obiektu, połączone z prezentacją nowej infrastruktury medyczno-opiekuńczej, zaplanowano na piątek, 19 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Urząd Miasta zaprasza na to wydarzenie przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.