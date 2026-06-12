eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Zakończenie budowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce. Wkrótce oficjalne otwarcie!

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zdjecie 1669
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce
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zdjecie 1669
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W Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 56 zakończyła się budowa nowej siedziby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, która ma na celu poprawę oferty opieki zdrowotnej i społecznej dla mieszkańców miasta oraz regionu.

Nowoczesny, parterowy obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji powstała kompletna infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, parkingi oraz zielony dziedziniec przeznaczony dla rekreacji pacjentów. Placówka zapewni wysokiej jakości długoterminowe wsparcie medyczne i pielęgnacyjne osobom tego wymagającym.

Uroczyste otwarcie obiektu, połączone z prezentacją nowej infrastruktury medyczno-opiekuńczej, zaplanowano na piątek, 19 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Urząd Miasta zaprasza na to wydarzenie przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

 

Więcej o: Ostrołęka, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, infrastruktura medyczna, wsparcie długoterminowe, uroczyste otwarcie
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce

Wasze opinie

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~100 bajerów dla frajerów, 11:05 12-06-2026,   54%
Dzisiaj wchodzi w życie pakt migracyjny który tfussk POdpisał 20 grudnia 2023 roku. .na razie może nam odpuszczą żeby KOmuchom POmódz w najbliższych wyborach, ale PO wyborach zacznie się na ostro ...a ten obiekt którym się tak chwalicie ...no cóż , pożyjemy zobaczymy.
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~Do "zasrańca' POwyżej, 13:49 12-06-2026,   84%
"merytoryczne i kulturalnie" jak na POstKOmucha przystało .
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~..., 13:49 12-06-2026,   90%
@~Do "zasrańca' POwyżej Oo skasowali zasrańca'  
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~Zulus Czaka, 15:49 12-06-2026,   37%
@~100 bajerów dla frajerów Nie wychodz z domu. Od Rzekunia idzie plemię Zulusów żeby cię przelecieć.
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~Obywatel, 11:17 12-06-2026,   60%
SŁYSZAŁAM, ŻE NIEMAŁA ODPLATNOSĆ MA BYĆ  
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~Mieszkaniec O-ki, 11:26 12-06-2026,   28%
PIS-owski sługusie przejrzyj na oczy i idź się le4czyć na nogi bo na rozum już za późno, a Panu Premierowi Tuskowi nie jesteś godzien butów sznurować.
Taki obiekt już dawno był potrzebny w Ostrołęce. Gratulacje Pani Dyrektor.
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~tępiciel lemingów, 11:51 12-06-2026,   55%
@~Mieszkaniec O-ki Dzięki dotacji 22,5 mln przyznanych przez rząd PiS będziemy mieli Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy.
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~Milcz błaźnie, 12:43 12-06-2026,   34%
@~tępiciel lemingów To trzeba było za Kotowskiego budować. Miał 12 lat. A nie na Kulika czekać.
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~Stary, 13:57 12-06-2026,   67%
@~Milcz błaźnie Za Kotowskiego budowano bloki socjalne dla najuboższych, mnóstwo boisk, basen, nowy budynek szkoły dla niepelnosprawnych na Traugutta, powstała noclegownia - zauważ to zamiast głupio krytykować
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~con Donek do Wronek, 14:00 12-06-2026,   72%
@~Mieszkaniec O-ki A gdzie zaPOdział się mój KOmentarz dotyczący tego że rudemu możesz rzuci nadstawić jak masz na to ochotę..
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~tępiciel lemingów, 14:46 12-06-2026,   70%
@~Milcz błaźnie Jasne, za prezydenta z PiS przez 12 lat "tylko” nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 50 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego). I tak można wymieniać i wymieniać. Trzeba było za Kulika budować, a nie oglądać się na Kotowskiego.  
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~Oka, 11:43 12-06-2026,   84%
Przecież ten obiekt jest już od miesiąca uruchomiony i otwarty. Co tu jeszcze otwierać???
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~Maxi, 14:00 12-06-2026,   89%
@~Oka Nie odbieraj im tej POKAZÓWKI I obcięcia wstęgi pod publikę!
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~tępiciel lemingów, 11:55 12-06-2026,   67%
A gdzie remont drogi do Zakładu? Nowy rząd nie przyznał dotacji na remont Sienkiewicza.

Złe wieści. Nie ma dofinansowania do remontu Sienkiewicza, Celnej i fragmentu obwodnicy Ostrołęki od ronda w Łęgu.

23 lutego 2026
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~Babcia Tekla, 16:38 12-06-2026,   60%

Oby ten ZPO nie przekształcił się w przytułek dla "inżynierów" i "uchodźców" z zachodu, południa i wschodu!
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~Marian, 17:28 12-06-2026,   34%
@~Babcia Tekla Nie doczekasz się babuszko  
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