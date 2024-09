Zalewana posesja przy Energetycznej. Trop zaprowadził do... Agencji Mienia Wojskowego

REKLAMA

Wracamy do sprawy, którą opisywaliśmy niedawno w naszym serwisie. Niedługo minie blisko trzy i pół miesiąca od momentu, gdy po raz pierwszy przez awarię kolektora odprowadzającego wodę zalana została posesja przy ul. Energetycznej w Ostrołęce. Mieszkające tam panie głośno wołały o pomoc, gdyż dobytek ich życia regularnie znajdował się pod wodą. W końcu udało się ustalić, gdzie konkretnie znajduje się wadliwe urządzenie. Teraz czas na kolejny krok - usunięcie awarii.

20 sierpnia 2024 r. opisaliśmy sprawę pań mieszkających przy ulicy Energetycznej w Ostrołęce. Ich posesja od 1 czerwca br. była wielokrotnie zalewana ze studzienki odprowadzającej wodę znajdującej się na jej terenie.

Kobiety zamieszkujące tę posesję szukały ratunku, lecz poszczególne podmioty przerzucały się odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Kolejne pisma odbierały paniom nadzieję - ich posesja wciąż znajdowała się pod wodą po opadach deszczu.

Pozornie prosta sprawa okazała się niezwykle trudną do rozwiązania. Pytania w sprawie zalewanej posesji skierowaliśmy do Urzędu Miasta - bez odpowiedzi. Pytaliśmy też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wskazał, że nie jest właścicielem wadliwej instalacji. Okazało się, że teren, na którym jest kolektor, należy już do Agencji Mienia Wojskowego. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od AMW.

W końcu przełom?

Urządzenie, które uległo awarii i powoduje zalewanie posesji przy ul. Energetycznej, ma znajdować się na działce przy Krańcowej - tam, gdzie kiedyś było PGO, a teraz - planowana jest jednostka wojskowa.

W 2023 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa najpierw zawarł z Agencją Mienia Wojskowego Oddziałem Regionalnym w Olsztynie umowę użyczenia nieruchomości; później OR AMW Olsztyn zawarł z Stołecznym Zarządem Infrastruktury umowę użyczenia części przedmiotowej nieruchomości na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Z kolei 19 grudnia 2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego.

Jak poinformowała nas rzecznik prasowy Agencji Mienia Wojskowego Małgorzata Weber, kolektor wybudowany został w latach 80. XX wieku - tj. na etapie tworzenia kompleksu szklarniowego przez Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze.

- Należy podkreślić, że zarówno KOWR (a wcześniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa), jak i AMW gdy przejmowało przedmiotową nieruchomość z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, nie prowadziło na nieruchomości żadnych inwestycji - wskazuje rzeczniczka AMW.

Decyzja o "jak najszybszym usunięciu awarii" - po 3 miesiącach...

Krytyczną sytuację pani Zofii i jej córki z dziećmi opisaliśmy 20 sierpnia w naszym serwisie. Dziesięć dni później Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie miał otrzymać pismo Urzędu Miasta Ostrołęka informujące o uszkodzeniu kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działkę pani Zofii i prośbę o podjęcie działań mających na celu przywrócenie sprawności sieci kanalizacji. Ale Agencja Mienia Wojskowego uważa, że kolektorem powinna zająć się miejska spółka.

- AMW stoi na stanowisku, że ze względu na fakt, że znajdujący się tam kolektor obsługuje również obszar Elektrowni Ostrołęka oraz tereny publiczne pozostające w gestii miasta i jest częścią większej sieci odbioru wód opadowych, powinien być w zarządzaniu (utrzymaniu) gminnej jednostki odpowiedzialnej za gospodarkę wodną (co jest jednym z zadań własnych gminy) - wskazuje Małgorzata Weber.

Rzeczniczka AMW podkreśla, że pracownicy Agencji "podjęli natychmiastowe działania, by ustalić stan faktyczny", co zaowocować miało spotkaniem w ratuszu. 2 września 2024 r. z inicjatywy Agencji Mienia Wojskowego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z podmiotami odprowadzającymi wody opadowe tym samym kolektorem tj. Urzędem Miasta Ostrołęka i Elektrownią Ostrołęka.

- W czasie spotkania podjęto decyzję o konieczności jak najszybszego usunięcia awarii - wskazuje Małgorzata Weber. Kolejne spotkanie miało odbyć się 9 września, tym razem z udziałem władz miasta, Elektrowni Ostrołęka, Wód Polskich, KOWR i Agencji Mienia Wojskowego. Ostatecznie, spotkanie przełożono - AMW twierdzi, że ze względu na „brak odpowiedzi dla UM Ostrołęka od KOWR”. Strony mają spotkać się w drugiej połowie września.

Deklaracja, która daje nadzieję

Przypomnijmy, że cała sytuacja trwa już od 1 czerwca (!), ale po ponad trzech miesiącach wydaje się, że w końcu udało się ustalić właściciela wadliwej instalacji. Pytanie tylko, co dalej.

- By zapobiec dalszemu zalewaniu podwykonawca Elektrowni Ostrołęka C próbował wykonać inspekcję kolektora na odcinku od posesji p. Zofii do miejsca „zaczopowania". Przeprowadzona inspekcja pozwoliła na zbadanie odcinka o długości ok. 2 m: kanał jest zalany wodą, a elektrownia w dalszym ciągu pompuje wodę z wykopów. Zabezpieczono też studnię znajdującą się na posesji p. Zofii (poniedziałkowe opady deszczu nie przyniosły podtopienia nieruchomości). Do dalszych prac ma zostać ściągnięty specjalistyczny samochód z Białegostoku, który umożliwi przepchanie zatoru - mówi nam Małgorzata Weber.

„Mamy nadzieję, że wspólnie z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w rozwiązanie tej trudnej sytuacji, uda się przeprowadzić wszystkie niezbędne prace i jak najszybciej zabezpieczyć teren nieruchomości przed zalewaniem” - kończy rzeczniczka AMW. Na pewno jest to deklaracja, która daje nadzieję właścicielkom zalewanej posesji. Oby tylko jak najszybciej doszło do konkretnych prac, gdyż jesienią opady deszczu mogą być intensywniejsze.