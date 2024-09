Zamknięta szkoła, przedszkole, żłobek? Zasiłek opiekuńczy z ZUS

REKLAMA

ZUS przypomina, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Ubezpieczony rodzic może skorzystać z zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat m.in. w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Przy czym za nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tej placówki, o którym rodzic dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia- informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Opiekę ubezpieczony może sprawować nad własnym dzieckiem lub dzieckiem jego małżonka, nad dzieckiem przysposobionym, a także nad dzieckiem przyjętym na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej.

- Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko, ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, czyli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Ważne jest też to, że w domu nie ma innego członka rodziny, który mógłby zapewnić dziecku opiekę – mówi Wojciech Ściwiarski.

Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku, nie jest jednak:

osoba wykonująca pracę zdalną;

osoba całkowicie niezdolna do pracy;

osoba chora;

osoba, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;

osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne;

pracownik odpoczywający po pracy na nocnej zmianie;

osoba, która prowadzi działalność pozarolniczą;

osoba niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia tej opieki.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym, bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli mają zadłużenie w ZUS-ie, które przekracza 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 43 zł), warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest uregulowanie zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Maksymalny wymiar zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Ten limit ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny, którzy są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek Z-15A oraz oświadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte.