Żaneta Cwalina-Śliwowska o Konfederacji i systemie kaucyjnym [WIDEO]

Parlamentarzystka z Ostrołęki Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska 2050) zabrała w Sejmie głos w sprawie przygotowania do wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce. W jej ocenie, system kaucyjny powinien działać w taki sposób, że klienci powinni otrzymywać gotówkę, a nie bony na wykorzystanie w sklepach.

Cwalina-Śliwowska o Konfederacji: To bardzo przykre

Na początku posłanka Polski 2050 odniosła się do wystąpienia posła Przemysława Wiplera z Konfederacji. Skrytykowała przedstawicieli tej partii.

- Mam pytanie, czy to jest stały element naszej parlamentarnej debaty, żeby posłowie Konfederacji zadawali pytania zawierające w sobie tezę, mającą zdyskredytować kogoś lub podważyć kompetencje lub sugerować jakieś nieprawidłowości w działaniu. To jest bardzo przykre, bo spodziewałabym się lepszego poziomu debaty parlamentarnej - powiedziała.

System kaucyjny. Gotówka, nie bony?

Dalej zadała pytanie o "zwrot gotówki za kaucję" - chodzi oczywiście o planowane wprowadzenie systemu kaucyjnego. W sklepach już od 1 października 2025 r. będą dostępne opakowania objęte systemem kaucyjnym.

- Spodziewamy się, że sieci mogą stosować proceder, że zamiast zwrotu gotówki za kaucyjne opakowanie mogą wręczać bony do wykorzystania na zakupy w swoich sieciach lub sieciach partnerskich. Uważamy, że klient musi domagać się odbioru gotówki za kaucję, więc pytamy, jakie są działania ministerstwa w temacie, aby zapobiec takim patologicznym działaniom? - usłyszeliśmy od posłanki Cwaliny-Śliwowskiej.