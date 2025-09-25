eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Żaneta Cwalina-Śliwowska o Konfederacji i systemie kaucyjnym [WIDEO]

zdjecie 1757
zdjecie 1757
zdjecie 1757
zdjecie 1757
Parlamentarzystka z Ostrołęki Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska 2050) zabrała w Sejmie głos w sprawie przygotowania do wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce. W jej ocenie, system kaucyjny powinien działać w taki sposób, że klienci powinni otrzymywać gotówkę, a nie bony na wykorzystanie w sklepach.

Cwalina-Śliwowska o Konfederacji: To bardzo przykre

Na początku posłanka Polski 2050 odniosła się do wystąpienia posła Przemysława Wiplera z Konfederacji. Skrytykowała przedstawicieli tej partii.

- Mam pytanie, czy to jest stały element naszej parlamentarnej debaty, żeby posłowie Konfederacji zadawali pytania zawierające w sobie tezę, mającą zdyskredytować kogoś lub podważyć kompetencje lub sugerować jakieś nieprawidłowości w działaniu. To jest bardzo przykre, bo spodziewałabym się lepszego poziomu debaty parlamentarnej - powiedziała.

System kaucyjny. Gotówka, nie bony?

Dalej zadała pytanie o "zwrot gotówki za kaucję" - chodzi oczywiście o planowane wprowadzenie systemu kaucyjnego. W sklepach już od 1 października 2025 r. będą dostępne opakowania objęte systemem kaucyjnym.

- Spodziewamy się, że sieci mogą stosować proceder, że zamiast zwrotu gotówki za kaucyjne opakowanie mogą wręczać bony do wykorzystania na zakupy w swoich sieciach lub sieciach partnerskich. Uważamy, że klient musi domagać się odbioru gotówki za kaucję, więc pytamy, jakie są działania ministerstwa w temacie, aby zapobiec takim patologicznym działaniom? - usłyszeliśmy od posłanki Cwaliny-Śliwowskiej.

Więcej o: System kaucyjny, zwrot gotówki, krytyka Konfederacji, Żaneta Cwalina-Śliwowska, poziom debaty parlamentarnej

~Ferdousi, 14:05 25-09-2025,   66%
Chiny postawiły w tym roku 47 elektrowni węglowych, a oni i pierdołach. Chyba Trump ostatnio na forum ONZ stwierdził że: Zmiany klimatyczne,to jest największe oszustwo jakie było ostatnimi laty. Ja znam większe ( jak oszustwo covidowe) ale dobre i to co powiedział Trump.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~kom do usuniecia won, 17:27 25-09-2025,   88%
@~Ferdousi wycieli las pierwotny ekologow pogonili palamy i zbudowali kopalnie wegla  zaneto niby posesel gdzie to bylo gdzie--zaglodowac POLSKE  finasowo
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won cd, 17:28 25-09-2025,   75%
@~kom do usuniecia won REDAKCJIO -NIE KASUJCIE
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~POrażka, 16:33 25-09-2025,   92%
Żorżeta ciecia noga znowu ma parcie na szkło.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 17:29 25-09-2025,   72%
@~POrażka widac LOS POLSKI IM na reke ten  los z yuskiem  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Hey, 20:53 25-09-2025,   84%
POślini żorżeta lansuje się jak POtrafi.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
