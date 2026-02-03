ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LELIS

REKLAMA

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2026

WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Lelis, położonej w Łęg Przedmiejskim oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i rat. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153,

z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 6 uchwały nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 137 poz. 4835, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Lelis, położoną w Łęgu Przedmiejskim oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 967 o pow. 0,09 ha.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 następuje w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka 968.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 2, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lelisie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz opublikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Szczegółowe warunki sprzedaży określi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie Nr 120.27.2025 Wójta Gminy Lelis z dnia 05 sierpnia 2025 r. traci moc

z powodu omyłki pisarskiej w zakresie działki.

Załącznik do

Zarządzenia Nr 120.3.2026

Wójta Gminy Lelis

z dnia 27 stycznia 2026 r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania Cena nieruchomości netto (zł) Forma sprzedaży 1. KW OS1O/00074078/7 Działka nr ewid. 967 0011 Łęg Przedmiejski 0,09 Działka niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną asfaltem. Instalacje: brak. Teren działki częściowo ogrodzony i zagospodarowany. Przeznaczenie: na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ewid. 968. Tereny rolne 3.400,00 zł

+ 23% VAT Na własność

Niniejszy wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lelisie przez okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia.

