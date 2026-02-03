ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2026
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 27 stycznia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Lelis, położonej w Łęg Przedmiejskim oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.
Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i rat. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 6 uchwały nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 137 poz. 4835, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Lelis, położoną w Łęgu Przedmiejskim oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 967 o pow. 0,09 ha.
§ 2. Sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 następuje w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka 968.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 2, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lelisie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz opublikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Szczegółowe warunki sprzedaży określi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Zarządzenie Nr 120.27.2025 Wójta Gminy Lelis z dnia 05 sierpnia 2025 r. traci moc
z powodu omyłki pisarskiej w zakresie działki.
Załącznik do
Zarządzenia Nr 120.3.2026
Wójta Gminy Lelis
z dnia 27 stycznia 2026 r.
WYKAZ
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Lp.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
(ha)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
Cena nieruchomości
netto
(zł)
Forma sprzedaży
1.
KW OS1O/00074078/7
Działka nr ewid. 967
0011
Łęg Przedmiejski
0,09
Działka niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną asfaltem.
Instalacje: brak.
Teren działki częściowo ogrodzony i zagospodarowany.
Przeznaczenie: na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr ewid. 968.
Tereny rolne
Na własność
Niniejszy wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lelisie przez okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia.
OGŁOSZENIE PŁATNE