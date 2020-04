Zaskakujący wpis posła Czartoryskiego: "Oby tylko miasto..."

REKLAMA

REKLAMA

To, czy projekt zostanie zrealizowany i w jakim kształcie, to zależy m.in. od pracy wspomnianego zespołu ds. zarządzania projektem Multicentrum. Na jego czele stoi wiceprezydent Maciej Kleczkowski .

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~portek , 10:08 26-04-2020 , 44% a rozmawiał Pan z senatorem na temat zachowania jego synów ? odpowiedz • oceń :

~gosc , 10:15 26-04-2020 , 68% do portek...... nie wiem o co chodzi z synami ale ten artykul dotyczy chyba dworca PKP w Ostrolece a nie ma nic co dotyczyloby synow kogokolwiek,uwazam,ze nalezy sie zamieszczac komentarze do tematyki poruszanej w tym atyykule odpowiedz • oceń :

~, , 11:30 26-04-2020 , 58% @~gosc Nie wiem kto odpowiada za ten szkaradny projekt ale jak patrzę na to zdjęcie to zaczyna mnie mdlić. Obecny dworzec jest klasyczną bryłą którą fajnie można byłoby odnowić, dodać jakieś detale i byłby naprawdę ładnym budynkiem. To co przedstawia fotografia to jakiś pasztet bez smaku z podrzędnych zakładów mięsnych a jedynym pozytywnym detalem jest ta pani stojąca obok ławki... odpowiedz • oceń :

~Klekot , 10:17 26-04-2020 , 64% Klekota na czele zespołu zarządzania ???

Masakra.

Ogromne telebimy transmitujące jego wygłupy obowiązkowe. Do tego spęd uczniów i wyborców Kulika- frekwencja musi być odpowiedz • oceń :

~Mako pakop , 10:20 26-04-2020 , 82% Mogę zostać techonologiem tej inwestycji odpowiedz • oceń :

~X , 10:35 26-04-2020 , 62% Panie pośle Czartoryski rzeczywiście tak jak na zdjęciach nazwozili podkładów, szyn, tłucznia oraz wycięli hektary lasu przy starych torach ale jak by pan ruszył cztery litery i sprawdził to by się pan dowiedział, że przy budowie od tygodni prace stoją i kompletnie nic się nie dzieje. I wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że ta inwestycja skończy się tak jak budowa elektrowni C. Czyli nigdy nie będzie zrealizowana. odpowiedz • oceń :

~gość 22 , 10:45 26-04-2020 , 55% @~X Rząd powinien zacząć sprzedawać to co jeszcze zostało i zaspokajać zachcianki opozycji .Tak jak to robiło PO w ostatnich podrygach ,żeby przypodobać się wyborcom i sprzedało m.innimi PKP Energetyka. odpowiedz • oceń :

~Gosc , 11:07 26-04-2020 , 60% A ten poseł jak zwykle przez tyle lat nic nie zrobił dla Ostroleki rozwalili kraj na każdej lini a on ciagle buduje od tylka strony Obudź się pan z tego letargu odpowiedz • oceń :

~Jan , 11:18 26-04-2020 , 57% Czego nie robią?Jechałem kilka dni temu i praca wre. Po co ta POpaprana gadanina i tworzenie alternatywnej rzeczywistości. odpowiedz • oceń :

~Anna , 11:37 26-04-2020 , 74% A ja mam pytanie do pana Posla. Co z Muzeum Zolnierzy Wykletych? Ile jeszcze bedzie stalo puste i obciazalo budzet Miasta, czyli mieszkancow Ostroleki. odpowiedz • oceń :

~Mądralo , 11:51 26-04-2020 , 34% @~Anna Muzeum Żołnierzy Wyklętych obserwuje i lubi 50 tysięcy osób na Facebooku, a ciebie ile obserwuje i lubi ? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:17 26-04-2020 , 56% @~Anna A ja mam pytanie do pana prezydenta. Co z Muzeum Żołnierzy Wyklętych? Ile jeszcze będzie stało puste i obciążało budżet miasta czyli mieszkańców Ostrołęki? odpowiedz • oceń :

~Leming wstał i pyta , 12:51 26-04-2020 , 72% @~tępiciel lemingów Anna bez podstawowej wiedzy. Jest dyrektor muzeum dawny komendant straży miejskiej. Powołany prze wojewodę. Pytaj tam. Nie lubię ludzi którzy nic nie wiedzą o otaczającej ich rzeczywistości. Nic nie wiedzą nic nie umieją nigdzie nie byli nic nie widzieli nic nie mają a chcą zaistnieć! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:10 26-04-2020 , 67% @~Leming wstał i pyta Leming wstał i pyta,



"Prezydent Ostrołęki powierzył dziś pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) Piotrowi Liżewskiemu - przewodniczącemu rady powiatu ostrołęckiego."



Pytaj prezydenta. Nie lubię ludzi, którzy nic nie wiedzą o otaczającej ich rzeczywistości. Nic nie wiedzą, nic nie umieją, nigdzie nie byli, nic nie widzieli, nic nie mają, a chcą zaistnieć! Kłamiesz, że dyrektor MŻW został powołany przez wojewodę. odpowiedz • oceń :

~Zofia , 14:24 26-04-2020 , 100% @~Magda Cisza i nikt nie chce zdradzić kto tak zdewastował basen . Kto to może być ,że ani dawny ani obecny Prezydent nie chce ujawnić . odpowiedz • oceń :

~Styczeń , 12:22 26-04-2020 , 67% Jeśli on się interesuje koleją to zaczynam obawiać się o PKP. Pan poseł już nam zbudował muzeum i elektrownię. odpowiedz • oceń :

~Zofia , 14:21 26-04-2020 , 100% @~Styczeń Do Warszawy niech będzie szybki i bezpośredni dojazd pociągiem a kto będzie podróżował tą trasą na Szczytno w takiej ilości ,że uruchamiać pociąg ? chyba ,że pociągi towarowe a odciążyć drogi ale to musiałby objąć cały kraj .I w autobusach dlaczego zamykają linie bo mało pasażerów . Ludzie w większości nakupowali starych gratów i wożą się ,zatruwając środowisko , niejednokrotnie bez prawka i po pijaku . A to prawda te pomysły posła to są od czapy ,tak się spełnia swoje nieracjonalne marzenia za cudze pieniądze . odpowiedz • oceń :

~Shaza , 13:39 26-04-2020 , 50% Zapytajcie o dodatki bądź umowy zlecenia dla członków tego „zespołu”:) Bardzo ciekawe to informacje:) odpowiedz • oceń :

~OLaf , 14:07 26-04-2020 , 100% zgadzam się z jednym z poprzedników, Jeśli ma powstać takie "cudo"to lepiej nie inwestujmy w przebudowę dworca. Tak jak napisał poprzednik szanujmy to co mamy w większości europy stare budowle,zabytki są odnawiane a nie przekształcane w szkaradełka , by minął czas w Polsce gdy przebudowywaliśmy "zabytki" zamiast je odnawiać.Zainwestujmy w logiczne odnowienie dworca z pewną modernizacją wnętrza, a nie twórzmy dziwactwa odpowiedz • oceń :

~Qwert , 14:49 26-04-2020 , - Mówi o zatwierdzonym przez katechetów projekcie przebudowy dworca w jakieś centrum nauczania?

Chwalisz się pan, czy się żalisz? Bo czegoś tu nie kumam odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.