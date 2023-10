Zasłużona z PZPR. Radni poparli kandydaturę i przyznali odznakę honorową

REKLAMA

W odniesieniu do przeszłości kandydatki wskazano, że "za aktywną działalność w swoim środowisku oddelegowana została do pracy w powiatowych, a następnie wojewódzkich strukturach organizacji młodzieżowych i politycznych". Nie wskazano jednak nazwy tych organizacji.

~grzegorz , 17:18 26-10-2023 , 39% radni PiS dumni? ich byli koalicjanci zgłaszają taki PZPR • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:15 26-10-2023 , 35% @~grzegorz Najwięcej członków PZPR i ZSMP wstąpiło do PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tepiciel lemingów , 19:54 26-10-2023 , 75% @~grzegorz Dobrze, że PZPR został kopnięty w tyłek. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~lumpenelita , 20:33 26-10-2023 , 53% @~tepiciel lemingów A teraz społeczeństwo odwaliło kopa PiS-owi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sprawdź , 23:04 26-10-2023 , 58% @~lumpenelita PIS zdobyło najwięcej głosów i Mandatów Poselskich. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sprawdź , 06:56 27-10-2023 , 58% @~Sprawdź Może najwięcej wśród swoich wyborców, a 65% Polaków nigdy nie zagłosowała na PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 10:13 27-10-2023 , 43% @~lumpenelita lapy precz od KURPI I POLSKI lapy precz ty wiesz oco chodzi ty wiesz ----komuchy w akcji • zgłoś odpowiedz • oceń :

~lumpenelita , 15:30 27-10-2023 , 80% @~Sprawdź I co PiSi pachołku mają 231 mandatów ? Przeproście i Spierd******* ! Głosów to PiS dostał ok 7 mln, opozycja DEMOKRATYCZNA dwa razy tyle !! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~lumpenelita , 15:33 27-10-2023 , 67% @~Sprawdź Ma PiS 231 mandatów ? PiSie popychadło, PiS otrzymał poparcie ok 7 mln obywateli, opozycja DEMOKRATYCZNA niemalże 2 RAZY tyle !! Kiedy to dotrze do PiS-owskich zakutych łbów ? Przeprście i Spierda****** ! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~lumpenelita , 15:34 27-10-2023 , 67% @~kurps Nie podpisuj się "kurps" bo ludzie pomyślą żeśmy wszyscy durniami. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 17:28 26-10-2023 , 35% Ooo- już tam nie przesadzajcie. W PiS-ie, przy samym prezesie jest pełno "członków"Prasa o tym pisała o tym dosyć dużo. Ja zapamiętałem jakąś "panią Basię" ,Kujda. No- w obecnych PiS-siorach byłych członków PZPR jest "skwarek w dobrej kaszy"...PiS szuka tzw. resortowych dzieci. Najśmieszniejsze jest to że: rodzina Kaczyńskich,Jarosław SPEŁNIA WSZELKIE WYMOGI ABY NAZYWAĆ ICH,GO- RESORTOWĄ RODZINĄ. czyli sam Jarosław jest: resortowym dzieckiem. PS. Nota bene komunizmu jako takiego w Polsce nie było. Słowa "komunizm" używa się jako skrótu myślowego. W tym sensie to i teraz w Polsce komunizm panuje. Toc sam się tym chwalił w kampanii wyborczej że "oni nie dadzą prywatyzować firm". To co? Będą komunizować? A! ile ojców dzieci obecnych tzw.prawicowców było w PZPR ? Multum! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Aleś ty zła i wściekła , 07:45 27-10-2023 , 13% @~Iwa A ty z których resortów? Będzie na temat! Lokalny! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ccb , 17:35 26-10-2023 , 82% @~Była. Nic z tego. Ale fakty trzeba podawać, a nie je ukrywać. Ktoś się wstydził podać to w biografii? Dlaczego to ukrywano? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rządzi PiS , 19:10 26-10-2023 , 28% @~ccb W PZPR byli też rodzice nie których osobbz TK PiS • zgłoś odpowiedz • oceń :

~je88ć PZPR , 21:02 26-10-2023 , 69% @~Była. Każdy kto należał do zbrodniczej, komunistycznej PZPR działał na szkodę Polski, a na chwałę sowieckich śmieci. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hjena , 08:03 27-10-2023 , 13% @~je88ć PZPR Dziecko, za PRLu wszystkie stanowiska powyżej spawacza wymagały przynależności do partii.



. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~X , 20:31 26-10-2023 , 27% No i co z tego, że należała do PZPR? 3 miliony ludzi należało i bardzo dużo było przyzwoitych. Nie została za to skazana prawomocnym wyrokiem sądu więc nie rozumiem w czym problem.. Ludzie do PiSu należą,a to prawie to samo co PZPR. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kc , 20:33 26-10-2023 , 87% @~X No skoro nic, to po co to ukrywali w uzasadnieniu? Można było napisać wprost, że należała do PZPR a nie jakichś tam organizacji młodzieżowych i politycznych. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~je88ć PZPR , 21:02 26-10-2023 , 67% @~X PZPR było zbrodniczą, komunistyczną partią. Ludzie, którzy do niej należeli nie byli przyzwoici. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~je88ć PZPR , 21:05 26-10-2023 , 75% legitymacja tej partii powinna wykluczać z jakiejkolwiek publicznej aktywności po 1989. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 06:43 27-10-2023 , 50% @~je88ć PZPR To w PiS mało kto by został • zgłoś odpowiedz • oceń :

~je88ć PZPR , 21:06 26-10-2023 , 77% Precz z komuną! I z radą miasta, która bezrefleksyjnie głosuje nie sprawdzając za kim • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Vox populi , 07:22 27-10-2023 , 38% @~Rzetelny



~. , 04:38 27-10-2023 , 63% Nic złego ta kobieta nie zrobiła ona tylko doglądała żeby głupi Kurpie kochali Stalina i Lenina.W tym mieście starzy komuniści moga dużo choć już tyle lat po transformacji. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~T.W. BALBINA , 07:38 27-10-2023 , 50% Nikt nie przebije tow. Piotrowicza, posła a teraz sędziego !!! Kryże, Kujda i wielu innych też. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ajm , 07:41 27-10-2023 , 100% Ktoś pamięta, kogo TPO promowało na radnego i ilu, i którzy radni są z TPO? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hjena , 08:06 27-10-2023 , 15% Bem za młodego był chrześcijaninem, a potem został ciapatym i pomniki mu stawiamy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ostrołęka przeciw pisowi , 08:11 27-10-2023 , 78% Wytłumaczcie mi co Szczubełek zrobił aby dostać jakiś medal ?? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Otok , 08:29 27-10-2023 , 43% @~Ostrołęka przeciw pisowi PTTK TPO Społem Wody Polskie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rzetelny , 08:34 27-10-2023 , 72% @~Ostrołęka przeciw pisowi Nosił kapelusz jakich mało ;))) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~rtf , 08:23 27-10-2023 , 42% To ta sama Rada, której członek jechał po pijaku autem w Ostrołęce? To czego się spodziewać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tom , 08:46 27-10-2023 , 37% Co ma przynależność do PZPR do zasług dla miasta? Czy jak by ta pani przynależała w przeszłości do kółka różańcowego to byście wszyscy pieli z zachwytu? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 10:16 27-10-2023 , 50% @~Tom duzooooooooooooooooooooooo czleku popatrz co robia cimoszemiler w BRUKSELI lapy co dzien w gorze wszystko przecie POLSCE I TOBIE madry czleku • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 10:20 27-10-2023 , 40% @~cv nie tylko zbrodnicza ale ci ludzie dalej niszcza NASZA SUWERENNOSC KULTURE WIARE ---- BOG HONOR OJCZYZNA im nie wchodzi do gry tylko plucie na POLSKE POLSKI MUNDUR I NASZ POLAKOW KURPI • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 10:22 27-10-2023 , 25% @~Tom tak twoja racja racja merkeloputinamordercy i tych co lapy przeciw POLSCE PODNOSZA MASZ RACJE TWOJA RACJA -JESTES SZCZESLIWY SZCZESLIWA COOOOOOOOOOOOOOO • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sp nr 1 , 12:55 27-10-2023 , - @~cv A twoja jaką na opinię prawną? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 10:38 27-10-2023 , 67% Przypomne tylko tak na marginesie że laureatka nagrody Nobla Wiesława Szymborska wiersze na cześć Stalina pisała. Ale niektórym jak Iwa rozumku nie starcza żeby to pojąć,zrozumieć... Ten tak zwany "komunizm" w takiej najgorszej powiedzmy postaci to w Polsce trwał krótko bo gdzieś od 50 roku do 56. No!- dla równego rachunku powiedzmy że 10 lat trwał w Polsce "komunizm" w tej najgorszej postaci. Na początku sam Bierut brał udział w uroczystościach kościelnych, w procesjach Bożego Ciała np. A po 56 to już ten tzw. "terror komunistyczny" stopniowo słabł. A jeśli ktoś tak wali po "komunistach" to proszę zauważyć że Polacy za tej tzw. komuny masowo się rozmnażali. A to jest akurat wskaźnik mówiący o tym że: ludziom nie było tak źle w tej "komunie". Polska dobijała wtedy do 40 milionów Polaków. A ile jest teraz Polaków za Kaczyńskiego? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tfu , 11:04 27-10-2023 , 25% jprd, lewactwo to chyba juz z podziemia wychodzi........... tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu • zgłoś odpowiedz • oceń :

~KOMUNO WROC?????????????? , 11:23 27-10-2023 , 0% @~tfu stary cep z rodziny popiera tyska i co ja mam zrobic --katolik cala geba ---jad z tvn gw wp onetu i MO muzgi usz lachetnilo -----tam caly czas KOSCIL KACZYNSKI PREMIER PREZYDENT I MY PISIORY NIE DOBREEE A ci komuchy wspaniale --HANBA • zgłoś odpowiedz • oceń :

~historyk , 11:04 27-10-2023 , 67% Najpierw trzeba edukować to tępe ostrołęckie społeczeństwo a dopiero probować wytłumaczyć czym była komuna i PZPR . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 11:27 27-10-2023 , 0% @~historyk noooooooooooooo tvn gw wp onet i mo tam prawda i ci co lpluja na POLSKI MUNDUR POLSKE I KOSCIOL W TO NIE UWIERZA --katolicy co nawet NASZ PAPIEZ POLAK IM PRZESZKADZA --WYTLUMACZ IMMMMMMMMMMMM A ZOBACZYSZ jak zareaguja • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ameryka , 12:57 27-10-2023 , - @~kurps Nikt nie pluje! Masz omamy i zwidy! Jeśli ktoś i coś to tylko ty! Nie pluj w swoje gniazdo? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ajm , 11:34 27-10-2023 , 75% Czyją przybudówką podczas ostatnich i jeszcze wcześniejszych wyborów samorządowych było TPO? Nie chce mi się szukać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Red , 13:31 27-10-2023 , 100% W 1975 roku przyjęto w Wydziale zadania, jakie należało zrealizować w

sferze nauki i oświaty. Pierwszym z zadań było pogłębianie zaangażowania

emocjonalnego w sprawę budownictwa socjalistycznego w Polsce oraz poczucia

dumy i godności narodowej płynących z jego osiągnięć.

Rejonowe ośrodki pracy partyjnej powołano do istnienia w styczniu 1982 r., co wiązało się z przegrupowaniem i uporządkowaniem zadań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), związanych z nową sytuacją społeczno-polityczną po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~BEL , 16:26 27-10-2023 , 67% Magda nie wiem czy warto za to odznaczenie dać się opluwać ostrołęckim mentom społecznym. Zwykłe łajzy plują Ci w oczy i szargają Twoją opinię. Niszczą dorobek życia. Można coś dobrego robić dla ludzi nie czekając na odznaczenia i hołdy. Ludzie wiedzą kto coś dobrego zrobił i szanują kłaniając się i ściskając rękę na powitanie. Ja Ci serdecznie gratuluję i współczuję!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mirka , 20:50 27-10-2023 , - @~BEL Ja też gratuluję Magdzie, znam i wiem, że jest dobrym człowiekiem, nikomu krzywdy nie zrobiła. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Real , 23:55 27-10-2023 , - Działacze przyznali wyróżnienie działaczce za działalność....Po cóż więc dyskutować?...A już pisać obrażliwe komentarze to naprawdę nie wypada. • zgłoś odpowiedz • oceń :

