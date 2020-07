Zawsze współpracuj z Matką Naturą, nigdy nie działaj przeciwko niej

REKLAMA

Jeśli po poprzednim moim tekście wróciliście, aby przeczytać kolejny to zapewne znaczy to, że decyzja została przemyślana, a jej efektem będzie nowy, czworonożny członek rodziny. Pora na kolejny krok, a więc ustalenie jaki pies najlepiej wkomponuje się w dotychczasowy obraz danego domostwa. Wybór dokonywany będzie z osobników reprezentujących, liczone w setkach, różne rasy, a także znacząco liczniejszej populacji kundelków szukających kochającego domu. W dalszej części tego tekstu postaram się poruszyć kilka istotnych kwestii, które mogą mieć znaczący wpływ na Wasz wybór.

Decydując się na psa rasowego pamiętajmy, że poszczególne rasy nie powinny być rozpatrywane wyłącznie przez pryzmat „wizualny”, a więc stopień w jakim pies nam się podoba, ale przede wszystkim przez specyficzne cechy, takie jak charakter, temperament, predyspozycje i idące za nimi, a najczęściej pomijane, konkretne potrzeby.

Pamiętajcie, że obraz ras wykreowany przez wytwórnie filmowe, jest najczęściej daleki od rzeczywistości. Absolutnie nie powinniśmy kierować się narzucaną przez media modą na konkretne typy psów. Za świetny, choć niestety przykry przykład podam Dalmatyńczyki, które uzyskały sławę dzięki popularnym filmowym produkcjom. Następstwem ekranowej popularności był niezwykły wzrost popytu na własnego dalmatyńczyka, choć jest to rasa niepolecana rodzicom z małymi dziećmi. Podobny schemat można dostrzec w przypadku rasy Akita, a więc jednej z najtrudniejszych do prowadzenia, chociaż przekaz z popularnego filmu miał wskazywać, że nasz pupil będzie towarzyski, łaknący każdej wspólnej chwili, a na dodatek skrupulatny w zapamiętywaniu planów naszych dni.

Nie podejmujmy decyzji na podstawie stereotypów: Golden Retriever nie jest zabawką, York (pełna nazwa Yorkshire Terier) nie jest pasjonatem psiej mody, Wilczur (Owczarek Niemiecki ) nie jest najmądrzejszym psem, Amstaf (American Staffordshire Terier) czy Pitbul (Amerykański Pit Bull Terier) to nie mordercy...

Zawężanie listy potencjalnie pasujących do nas ras zacznijmy od przeanalizowania naszego trybu życia: ilości godzin spędzanych w pracy, częstotliwości wyjazdów, istniejących obowiązków rodzicielskich, czy też występujących problemów ze spectrum zdrowotnego jak np. alergie. Następnie należy określić listę naszych oczekiwań względem nowego domownika i, równie ważną, listę naszych możliwości pod kątem realizowania psich potrzeb. Kluczową kwestią jest także nasz charakter: dla przykładu; jeśli jesteśmy niekonsekwentni, brak nam silnej woli, a po raz pierwszy będziemy wprowadzać psiego towarzysza w nasze życie to lista ras do szerszej analizy odczuwalnie się zmniejszy. Mniejszy wybór czeka też ludzi stroniących od aktywności fizycznej, unikających spacerów czy po prostu przebywania na łonie natury. Miejmy też na uwadze fakt, iż wielkość psa nie musi być proporcjonalna do jego aktywności i zapotrzebowania na ruch . Większość małych psów to teriery, czyli psy myśliwskie, a to wiąże się z niemal niekończącymi się pokładami energii.

Przy dokonywaniu wyboru jednym z głównych kryteriów jest rodzaj i długość sierści. Warto wspomnieć w tym miejscu, że wbrew obiegowej opinii to włos długi będzie łatwiejszy do usunięcia z powierzchni ubrań, dywanów i tapicerek od włosa krótkiego. Poszukiwana najczęściej, krótka sierść, ma tendencję do wbijania się w powierzchnie na podobieństwo szpilek, co bardzo utrudnia sprzątanie. Pamiętajmy także, że pies „domowy” linieje cały rok, a nie tylko na wiosnę! Przy okazji poruszania tematyki sierści, należy wiedzieć, że niepoprawne jest założenie, jakoby rasy z włosem nigdy nie uczulały. Oczywiście, rasy posiadające włos zamiast sierści nie linieją, ale kwestia uczulania pozostaje bez zmian, ponieważ alergenem najczęściej jest sam naskórek psa lub też cała lista alergenów, które pies znosi „na sobie” ze spaceru do domu. Dodatkowo trzeba nadmienić, że rasy z włosem wymagają znacząco większej pielęgnacji.

Poza wyżej wymienionymi potencjalnymi problemami warto zadać sobie następujący zestaw pytań: Gdzie pies będzie spał? Gdzie będzie przebywał w ciągu dnia? Czy poszukiwany pies będzie stałym bywalcem w naszym domu? Gdzie pies będzie przebywał podczas naszej nieobecności w domu? Odpowiedzi na te pytania z całą pewnością nie zaszkodzą we właściwym procesie selekcji.

Jeśli uważamy się za osoby cechujące się dużą elastycznością, skłonne do kompromisów, a równocześnie nie mamy sprecyzowanych oczekiwań, warto rozpatrzeć przygarnięcie kundelka. Dla osób lubiących oryginalność na pewno wielkim atutem będzie fakt, że posiadanie wielorasowca wiąże się z nieosiągalną u psów rasowych unikalnością, niepowtarzalną i nieodgadnioną mieszanką genów odziedziczonych po najrozmaitszych przodkach. Niestety, charakter również jest unikalny i jest niejako loteryjnym losem, trzeba zatem mieć pełną świadomość czym może skończyć się, wspomniany wcześniej, wybór pod kątem wizualnym.

Każdy psiak wart jest poznania, w każdym przypadku warto jest spróbować dotrzeć do jego historii, aby wybór był możliwie przewidywalny i pozbawiony kłopotliwych niespodzianek.

Jak łatwo zauważyć, sama decyzja o posiadaniu psa w domu to dopiero początek złożonego procesu decyzyjnego. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł zachęci do wnikliwego i szczerego zmierzenia się z przedstawioną tematyką. Wybór rasy bardzo często nie jest sprawą tak prostą jak mogłoby się wydawać . Wiąże się on z dogłębną analizą samego siebie. Od tego zależy czy rozpoczęte życie z nowym towarzyszem będzie przyjemnym doświadczeniem czy nieustającym przeciąganiem liny. Na czas podejmowania decyzji zapomnijmy o modzie i stereotypach, a na pewno dokonamy odpowiedniego wyboru.

„Zawsze współpracuj z Matką Naturą, nigdy nie działaj przeciwko niej.” – Cesar Millan „Jak zostać przywódcą stada”

