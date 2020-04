Zdalna sesja sejmiku Mazowsza: Jak samorząd województwa walczy z COVID-19?

REKLAMA

Wczoraj odbyła się pierwsza zdalna sesja sejmiku województwa mazowieckiego. Jednym z poruszanych tematów był stan realizacji prowadzonego przez samorząd Mazowsza projektu unijnego, w ramach którego do mazowieckich szpitali codziennie trafia sprzęt i środki ochrony.

WALKA Z COVIDEM

Ponad 120 mln zł środków z Unii Europejskiej już zaangażowanych, do szpitali codziennie dostarczane są kolejne partie sprzętu i środków ochrony osobistej, a w ubiegłym tygodniu sprowadzonych zostało z Chin 14 ton maseczek, gogli i przyłbic – tak przedstawia się najświeższy bilans.

Samorząd Mazowsza jako pierwszy polski region uruchomił środki unijne na walkę z koronawirusem w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Projekt będzie realizowany do końca roku 2020, z możliwością przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Do tej pory zawartych zostało 79 umów (stan na 24 kwietnia br.), w ramach których zaangażowanych zostało ponad 82 proc. środków, czyli ponad 120 mln zł (umowy podpisane i w trakcie realizacji). Poza zakupem niezbędnego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej, samorząd Mazowsza podpisał także umowę z ALAB laboratoria Sp. z o.o. na wykonywanie testów na obecność koronawirusa u personelu medycznego, który miał kontakt z osobami zarażonymi lub z podejrzeniem zarażenia. Z puli 7000 testów wykonanych zostało już ponad 3400.

CO ZOSTAŁO JUŻ ZAKUPIONE

W ramach projektu podpisanych zostało już 79 umów, na ponad 120 mln zł. Zakupionych zostało ponad 3650 sztuk sprzętu specjalistycznego, w tym tomografy, aparaty RTG, respiratory, kardiomonitory, łóżka do intensywnego nadzoru, busy do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki medycznej, termometry bezdotykowe czy pulsoksymetry. Udało się już także zakupić ponad 6,5 mln sztuk środków ochrony osobistej, w tym maseczki, gogle, przyłbice, ochraniacze na buty, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji osób i sprzętu.

24 kwietnia br. władze Mazowsza sprowadziły z Chin 14 ton maseczek, gogli i przyłbic. To pierwsza z dwóch planowanych dostaw. Wartość zamówienia to ponad 16 mln zł.

CO TRAFIŁO JUŻ DO SZPITALI

Codziennie do mazowieckich szpitali trafia sprzęt specjalistyczny i środki ochrony osobistej. Do tej pory udało się już przekazać 611 sztuk sprzętu, w tym respiratory, aparaty RTG, termometry, urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania. W ubiegłym tygodniu do stacji pogotowia w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dostarczone zostały specjalne busy do przewozu osób zakażonych, niewymagających wsparcia ratowników medycznych. Ponadto do szpitali trafiło już także ponad 770 tys. sztuk środków ochrony osobistej, w tym, maseczek, gogli, przyłbic, fartuchów, rękawiczek czy kombinezonów.