Zegar tyka. Jeżeli spóźnisz się z wnioskiem, możesz stracić pieniądze [TERMINY]

Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymywać świadczenie 800 Plus bez przerwy w wypłacie, powinni złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia 2026 r. Dotrzymanie tego terminu gwarantuje, że pieniądze trafią na konto jeszcze w czerwcu.

Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 800+" rozpoczyna się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. To oznacza, że wszyscy pobierający świadczenie muszą złożyć nowy wniosek.

Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już około 2,954 mln elektronicznych wniosków od rodziców i opiekunów, obejmujących łącznie ponad 4,3 mln dzieci. Z samego województwa mazowieckiego złożono około 466,3 tys. wniosków na ponad 673,1 tys. dzieci. W Ostrołęce złożono 3 740 wniosków na 5 527 dzieci. W powiecie ostrołęckim - 7 115 wniosków na 11 554 dzieci.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku - najwyższy czas to zrobić.

Dlaczego 30 kwietnia to kluczowa data?

Wniosek złożony do 30 kwietnia 2026 r. zapewnia ciągłość wypłat - świadczenie za czerwiec trafi na konto bez żadnej przerwy i bez konieczności czekania na wyrównanie. To najprostsza i najbardziej komfortowa opcja dla rodzin.

Co jeśli złożysz wniosek po 30 kwietnia, ale do 30 czerwca? Spóźnienie nie oznacza utraty świadczenia, ale wiąże się z opóźnieniem wypłaty. Oto jak to wygląda w praktyce:

Wniosek złożony od 1 do 31 maja 2026 r. – ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca 2026 r.

– ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do Wniosek złożony od 1 do 30 czerwca 2026 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia 2026 r.

Gorzej wygląda sytuacja, gdy złożymy wniosek w lipcu lub później. Wnioski złożone po 30 czerwca nie dają już prawa do wyrównania za czerwiec. Świadczenie zostanie przyznane dopiero od miesiąca złożenia wniosku:

wniosek złożony od 1 do 31 lipca – wypłata z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.

wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia – wypłata z wyrównaniem od sierpnia, najpóźniej do 31 października 2026 r.

Im później zostanie złożony wniosek, tym więcej rodzina może stracić. Warto o tym pamiętać.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS udostępnia w tym celu kilka wygodnych kanałów:

Portal eZUS;

Aplikacja mobilna mZUS;

Portal Empatia ;

; Bankowość elektroniczna;

Wystarczy kilka minut i dostęp do internetu - nie trzeba wychodzić z domu ani stać w kolejce. Nie zwlekaj - złóż wniosek jeszcze w kwietniu i miej pewność, że świadczenie trafi na konto bez żadnych opóźnień.