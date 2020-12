Zgadnijcie, która miejscowość tak lśni świątecznym blaskiem [ZDJĘCIA]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Drogi huncwocie to że ma plan to nie znaczy że go zrealizuję ha ha Jesteś śmieszny

@~Xx Drogi huncwocie to że ma plan to nie znaczy że go zrealizuję ha ha Jesteś śmieszny

~Mark , 12:36 12-12-2020 , 84%