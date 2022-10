Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel w gminach powiatu ostrołęckiego

REKLAMA

W związku z przygotowaniem dystrybucji węgla przez gminy z powiatu ostrołęckiego, mieszkańcy zainteresowani zakupem proszeni są o zgłoszenie ilości i asortymentu.





Gmina Olszewo-Borki

Gmina Lelis

Gmina Kadzidło

Gmina Łyse

Zgłoszenia mogą dokonywać mieszkańcy gminy Olszewo-Borki (osoby fizyczne), którzy posiadają piec węglowy i dokonały stosownego zgłoszenia w CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).- Imię i nazwisko, miejscowość, ilość ton (maksymalnie 3 tony), rodzaj węgla (groszek lub orzech).Wskazane informacje należy przesłać drogą e-mail na adres: opal@olszewo-borki.pl lub telefonicznie pod numerem: 29 691 13 03 do dnia 25 października 2022 r.Pozyskane dane posłużą gminie do oszacowania niezbędnej do zamówienia ilości opału.Szczegółowe informacje dotyczące zakupu węgla zostaną przekazane w odrębnym komunikacie po wejściu w życie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe.W celu zakupu węgla należy złożyć deklaracje dotyczącą zapotrzebowania w zakresie ilości oraz jego rodzaju (miał, groszek, orzech).Zakup węgla na preferencyjnych warunkach możliwy jest dla osób, które uzyskały prawo do dodatku węglowego. Z uwagi na charakter prac legislacyjnych procedowanej w Parlamencie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Urząd Gminy Lelis musi niezwłocznie przedstawić zapotrzebowanie na zakup węgla dla mieszkańców gminy.Mając na uwadze powyższe, jak najszybsze pozyskiwanie deklaracji od mieszkańców przyczyni się do sprawnej realizacji ww. zadania.Prognozowana cena: 2 000 zł za tonę węglaMaksymalna ilość przy pierwszym zakupie na gospodarstwo domowe: 1,5 tony.Dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod nr telefonów:29 746-90-39, 29 746-90-17Gmina Kadzidło prosi mieszkańców o deklarację ile węgla potrzebują na zimę. Szacunkowa wartość ok. 2000 zł za tonę. Niestety Gmina nie odpowiada za jakość węgla ani za termin dostawy. Czas deklaracji do poniedziałku 24 października, w sekretariacie Urzędu Gminy lub na maila sekretarz@kadzidlo.plW związku z trudną sytuacją na rynku węgla osoby zainteresowane powinny zgłaszać się osobiście do Urzędu Gminy Łyse, celem złożenia deklaracji chęci zakupu tego rodzaju opału. Zgodnie z planowaną dystrybucją węgla przez samorządy będzie istnieć możliwość zakupu opału od Gminy Łyse po ustalonych odgórnie przez rząd stawkach. Bliższe szczegóły sprzedaży przez Gminę będą znane po wejściu w życie ustawy regulującej zasady dystrybucji. Przyjmowane będą jedynie osobiste zgłoszenia dokonane w biurze podawczym Urzędu Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse.