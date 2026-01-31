„Zimowe melodie” w Klubie Oczko. Wyjątkowy finał warsztatów wokalnych w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Tegoroczne ferie zimowe w Ostrołęce zakończyły się wyjątkowym, muzycznym akcentem. W piątek, 30 stycznia, scena Klubu Oczko wypełniła się talentem i pasją podczas koncertu „Zimowe melodie”. Wydarzenie było zwieńczeniem warsztatów wokalnych dla młodzieży, które poprowadziły uznane ekspertki z Warszawy.

Zimowa aura, która w ostatnich dniach szczelnie otuliła Ostrołękę, znalazła swoje idealne odbicie w repertuarze piątkowego wieczoru. Koncert „Zimowe melodie” nie był jednak zwykłym występem – stanowił on finał kilkudniowej, wytężonej pracy młodych wokalistów (powyżej 15. roku życia), którzy pod okiem profesjonalistek szlifowali swoje umiejętności.

Wysoki poziom artystyczny wydarzenia to zasługa prowadzących. Warsztaty poprowadziły absolwentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, które na co dzień kształtują polską scenę chóralną i wokalną:

Ilona Jaworska – dyrygentka i instruktorka wokalna, prowadząca chór Wydziału Chemii UW. Swoje doświadczenie zdobywała przy projektach takich mistrzów jak Adam Sztaba czy Robert Osam.

Ola Ptaszyńska – dyrygentka, pianistka i aranżerka. Pełni funkcję II dyrygenta w Warszawskim Chórze Chłopięcym i Męskim oraz prowadzi Chór Żeński przy XXXIV LO w Warszawie.

Akompaniament klawiszowy to dzieło Kamila Fluksa, dyrygenta Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej.

Program warsztatów był niezwykle wymagający i kompleksowy. Uczestnicy nie ograniczali się jedynie do nauki tekstów piosenek. Praca obejmowała emisję głosu – zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i grupowym, technikę wokalną – naukę świadomego operowania aparatem głosowym, interpretację – przekazywanie emocji zawartych w „zimowym” repertuarze.

Dzięki wsparciu tak doświadczonych mentorek, uczestnicy mogli poczuć się jak na profesjonalnej scenie, a zgromadzona publiczność mogła w nastrojowy sposób pożegnać zimową przerwę od nauki.