Żłobek Miejski oblegany. Chętnych nie brakuje

Ostrołęcki żłobek cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców - wynika z danych udostępnionych przez Urząd Miasta. Okazuje się, że lista oczekujących dzieci wciąż jest dość długa - i to mimo tego, że w lutym 2021 r. ruszyła nowa grupa.

Żłobek Miejski w Ostrołęce jest jednostką budżetową Miasta Ostrołęki przeznaczoną do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, a w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia. Jak czytamy w raporcie o stanie miasta:

Do 31 grudnia 2020 w Żłobku Miejskim funkcjonowały dwie grupy w każdej po 20 dzieci. W żłobku obowiązuje plan pracy edukacyjno-wychowawczej na dany rok szkolny. W grupach prowadzone są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, obowiązujące dla dzieci do lat 3, dostosowane do ich zainteresowań, pór roku, świąt i innych uroczystości organizowanych w placówce.

Dokumentacja zdrowia dzieci prowadzona jest przez pielęgniarki. Dzieci uczęszczające do żłobka są mierzone oraz ważone co 3 miesiące. Dzieci uczęszczające do żłobka mają zapewnione wyżywienie, w skład którego wchodzą 4 posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).

W 2020 r. ze żłobkowej opieki skorzystało 69 dzieci, do przedszkola odeszło 30 dzieci, zaś na przyjęcie do żłobka na dzień 31.12.2020 r. oczekiwało 27 dzieci.

- Żłobek cieszy się dużym zainteresowaniem. Z dniem 1 lutego 2021r. ruszyła nowa 25-osobowa grupa, jednak nadal nie pozwoliło to w pełni zapewnić miejsc wszystkim chętnym. Z końcem sierpnia odejdzie do przedszkoli 30 dzieci (z rocznika 2018), w tym 6 dzieci z grupy projektowej, dla której nabór wniosków zaplanowany jest na początek czerwca. Na dzień składania raportu złożonych zostało 30 kart zgłoszeniowych na grupy spoza projektu - poinformował Urząd Miasta.