Zły stan drogi zagraża pojazdom i utrudnia dostęp do przychodni medycznej

Radny Jarosław Łuba wystosował interpelację do prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego w pilnej przebudowy infrastruktury drogowej na ulicy Karola Szymanowskiego. Droga łącząca ulicę Starowiejską z ulicą Marii Dąbrowskiej na Osiedlu Stacja znajduje się w kiepskim stanie technicznym.

Jak opisuje radny w interpelacji, nawierzchnia drogi wykonana z "nierównych i dziurawych płyt" uniemożliwia normalne korzystanie z tej trasy komunikacyjnej. Sytuacja jest na tyle poważna, że zdaniem radnego właściciele pojazdów jeżdżących ulicą Karola Szymanowskiego narażeni są na uszkodzenie zawieszenia swoich aut oraz ponoszenie związanych z tym kosztów napraw.

Jeszcze gorsza sytuacja, jak podkreśla radny Łuba, dotyczy pieszych. Ulica nie posiada wydzielonych chodników, co zmusza przechodniów do korzystania z piaszczystego pobocza. Problem nasila się szczególnie podczas opadów deszczu lub śniegu, kiedy poruszanie się tą trasą staje się wyjątkowo uciążliwe i niebezpieczne.

Szczególne znaczenie przebudowy ulicy podkreśla fakt, że przy ulicy Karola Szymanowskiego funkcjonuje przychodnia lekarska, z której usług korzystają mieszkańcy. Obecny stan infrastruktury znacznie utrudnia pacjentom dotarcie do placówki medycznej.

Radny Łuba postuluje przeprowadzenie kompleksowej przebudowy obejmującej wymianę nawierzchni oraz budowę chodników. Jak argumentuje w interpelacji, takie działania "będą stanowiły kolosalną zmianę na lepsze oraz znaczne ułatwienie dla pieszych oraz kierowców". Przebudowa ulicy Karola Szymanowskiego - jak podkreśla radny - pozytywnie wpłynie nie tylko na mieszkańców tej ulicy, ale również na wszystkich mieszkańców Ostrołęki korzystających z przychodni medycznej, w tym szczególnie na mieszkańców Osiedla Stacja.

W zakończeniu interpelacji radny Jarosław Łuba zwraca się z "uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie" swojego wniosku, podkreślając wszystkie wymienione argumenty za pilną modernizacją tej strategicznej dla osiedla trasy komunikacyjnej.

Teraz radny, mieszkańcy i użytkownicy ulicy Karola Szymanowskiego czekają na odpowiedź prezydenta miasta. 

