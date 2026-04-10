„Znajdź pomysł na siebie” – Forum Edukacji i Rynku Pracy powraca do Kadzidła!

Już w poniedziałek, 13 kwietnia, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle stanie się regionalnym centrum dialogu między nauką a biznesem. Druga edycja Forum Edukacji i Rynku Pracy Powiatu Ostrołęckiego to szansa dla młodych ludzi na zaplanowanie ścieżki zawodowej bez konieczności opuszczania rodzinnych stron.

Wydarzenie odbywające się pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie” to wspólna inicjatywa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Celem projektu jest skrócenie dystansu między ambitną młodzieżą a lokalnymi przedsiębiorcami, którzy poszukują wykwalifikowanych kadr.

Edukacja spotyka biznes – szansa dla regionu

Sukces pierwszej edycji potwierdził, że region kurpiowski skrywa w sobie ogromny potencjał. Forum to nie tylko targi pracy, ale przede wszystkim przestrzeń do wymiany doświadczeń.

Forum to miejsce, gdzie spotykają się dwa światy – edukacji i biznesu. Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli zobaczyć, jakie możliwości czekają na nich tu, na naszym terenie, a pracodawcy – by mogli przedstawić, co mają do zaoferowania. Pierwsza edycja pokazała, że takie spotkania mają sens i ogromny potencjał.

– zaznacza Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki.

Co czeka uczestników w Kadzidle?

Program tegorocznego Forum zapowiada się niezwykle intensywnie. Po ubiegłorocznym sukcesie, gdzie uczestnicy mogli brać udział w quizach, merytorycznych rozmowach, a nawet wygrać indeks na studia, poprzeczka została zawieszona jeszcze wyżej.

W programie zaplanowano:

Prezentacje lokalnych pracodawców i ofert pracy.

Praktyczne warsztaty i panele inspiracyjne.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami rynku pracy.

Finałowy koncert muzycznej gwiazdy, który będzie zwieńczeniem wydarzenia.

Dla uczniów szkół średnich to ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów lub pierwszej pracy. Z kolei dla firm z powiatu ostrołęckiego to doskonała okazja do promocji swojej marki oraz pozyskania pracowników, którzy wiążą swoją przyszłość z regionem.

Forum Edukacji i Rynku Pracy w Kadzidle udowadnia, że połączenie edukacji, pasji i lokalnego potencjału to najlepszy przepis na rozwój gospodarczy regionu.