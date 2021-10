"Zniczodzielnie" w Ostrołęce. Padł pomysł: postawmy regały na znicze

REKLAMA

REKLAMA

Pomysł "zniczodzielni" zaproponowany został we wniosku do prezydenta miasta. - Zainteresowane osoby, zamiast wyrzucać nieuszkodzone znicze, mogłyby odłożyć je na taką półkę, by skorzystał z nich ktoś inny - zaproponował Olaf Żebrowski. Takie rozwiązanie funkcjonuje już na cmentarzu miejskim. Czy regały na znicze pojawią się też na cmentarzu parafialnym?

- Wielkimi krokami zbliżają się 1 i 2 listopada. To ważny czas dla polskiej i katolickiej tradycji i kultury - w związku z Uroczystościami Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, a także poprzedzającym je kilkudniowym okresem, wielu mieszkańców Miasta Ostrołęka udaje się na cmentarze w celu uczczenia pamięci swoich bliskich zmarłych. Ten czas w roku wiąże się jednak nie tylko z powszechną zadumą, ale też ze sprzątaniem pomników i nagrobków, w związku z czym powstaje wiele odpadów, z czego część można by ponownie wykorzystać - napisał w piśmie do prezydenta Ostrołęki Olaf Żebrowski.

Zaproponował:

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o utworzenie regałów na znicze nadające się do ponownego wykorzystania w rejonie cmentarza na ul. Kurpiowskiej i ul. Krańcowej.

Dalej wnioskodawca uzasadnił swoje stanowisko w tej sprawie. "Montaż takowych regałów umożliwiłby ponowne wykorzystanie nieuszkodzonych i kompletnych zniczy, a co za tym idzie, przyczyniłby się do zmniejszenia ilości wytwarzanych w tym okresie odpadów".

- Zainteresowane osoby, zamiast wyrzucać nieuszkodzone znicze, mogłyby odłożyć je na taką półkę, by skorzystał z nich ktoś inny. Jest to inwestycja służąca mieszkańcom na długie lata, przynosząca szereg korzyści, przede wszystkim nakierowanych na ekologię i czystość środowiska, oraz umożliwiająca ekonomiczną gospodarkę odpadami w okresie nie tylko listopadowym, ale także całorocznym - stwierdził Żebrowski.

Zachęcamy do dyskusji w komentarzach i wyrażenia swojej opinii na ten temat, czy to dobry pomysł. Warto podkreślić, że powyższa prośba może dotyczyć już tylko cmentarza parafialnego (i warto byłoby się zwrócić z nią do zarządcy cmentarza), gdyż na cmentarzu miejskim takie rozwiązanie wdrożono w 2020 r.