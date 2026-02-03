Zrób plakat o zdrowiu i wygraj nagrodę. Biblioteka Pedagogiczna zaprasza uczniów do konkursu!

REKLAMA

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce organizuje ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie cyfrowego plakatu, który promuje dbanie o zdrowie, np. poprzez aktywność fizyczną czy zdrowe odżywianie.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Udział w zabawie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Jak przygotować pracę?

Plakat należy wykonać samodzielnie w dowolnym programie graficznym, takim jak Paint, Canva czy Gimp.

Gotowy projekt musi spełniać kilka technicznych wymogów:

musi zostać zapisany w formacie JPG,

rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB,

praca musi być oryginalna i wcześniej niepublikowana,

projekt nie może być wykonany przy użyciu sztucznej inteligencji.

Terminy i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2026 roku. Pracę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@bp.ostroleka.pl. W tytule pliku trzeba wpisać imię i nazwisko autora, klasę oraz pełną nazwę szkoły. Do maila z plakatem należy obowiązkowo dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod tym linkiem.

Rozstrzygnięcie i nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 marca 2026 roku na stronie internetowej biblioteki oraz w jej mediach społecznościowych. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano dyplomy oraz nagrody, które zostaną wysłane pocztą. Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, estetykę oraz zgodność pracy z tematem zdrowego stylu życia.

Szczegółowe pytania można kierować telefonicznie do czytelni Biblioteki Pedagogicznej pod numerem 29 764 21 29 wew. 28.