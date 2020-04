Zrzutka na zestawy ochronne dla szpitala w Ostrołęce ODWOŁANA!

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

a po co uzywać jak zachorowan nie ma, do konca zycia bedziey juz w tych maseczkach chodzic?

@~Gośka a po co uzywać jak zachorowan nie ma, do konca zycia bedziey juz w tych maseczkach chodzic?

Gdzie trzeba? Czyli gdzie? Każdy o tym wie co się dzieje i jest na to odgórne przyzwolenie.

@~Lekarz Gdzie trzeba? Czyli gdzie? Każdy o tym wie co się dzieje i jest na to odgórne przyzwolenie.

~Ostrołęczanin , 22:07 20-04-2020 , 50%