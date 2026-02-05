Zuchwała kradzież w ostrołęckiej galerii. Złodzieje laptopów wpadli w ręce policji

REKLAMA

Dwaj młodzi mieszkańcy Ostrołęki odpowiedzą za kradzież z włamaniem do punktu z elektroniką w jednej z lokalnych galerii handlowych. Policjanci potrzebowali zaledwie dwóch godzin, by ustalić ich tożsamość. Przy jednym z zatrzymanych znaleziono narkotyki.

Do zdarzenia doszło w pasażu handlowym jednej z galerii na terenie Ostrołęki. Obiektem ataku stał się punkt handlowy typu „wyspa”, oferujący asortyment elektroniczny. Sprawcy wykorzystali fakt, że punkt był już nieczynny. Po pokonaniu zabezpieczeń, mężczyźni dostali się do wnętrza i skradli dwa laptopy o łącznej wartości 3 150 złotych.

Zgłoszenie o kradzieży natychmiast uruchomiło policyjne procedury. Dzięki sprawnej analizie dowodów i nagrań, funkcjonariusze bardzo szybko wpadli na trop włamywaczy.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstwa. Już po niespełna dwóch godzinach funkcjonariusze ustalili ich tożsamość. Zatrzymanie podejrzanych było tylko kwestią czasu.

– relacjonuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policyjna obława przyniosła efekty jeszcze tego samego dnia. Wieczorem w ręce mundurowych wpadł pierwszy z podejrzanych – 26-letni mieszkaniec Ostrołęki. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim mefedron.

Drugi z mężczyzn, 20-letni ostrołęczanin, także długo nie cieszył się wolnością. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy następnego dnia o poranku.

Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem. Zebrany materiał dowodowy nie pozostawia złudzeń co do ich winy. Dzięki błyskawicznej akcji ostrołęckiej policji, młodzi mężczyźni nie unikną odpowiedzialności karnej.

Obecnie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności zmierzające do odzyskania skradzionego mienia. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.